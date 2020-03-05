الصحف الرياضية العالمية: الطريق مفتوح لنيمار مغلق أمام مبابي.. وبوغبا يعود ليوفنتوس (صور)

شكل تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الرياضية في العالم وخصوصا في إيطاليا وإسبانيا وتأهل ريال سوسيداد لنهائي كأس ملك إسبانيا ومستقبل البرازيلي نيمار أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بمطالبة الأندية السعودية إلغاء دوري أبطال أسيا بسبب فيروس كورونا ولقاءات دوري الخليج العربي الإماراتي ومشاركة الأندية المغربية في منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل ريال سوسيداد لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد تجاوزه فريق ميرانديس الشجاع وكتبت :“ جائزة الشجعان لكرة القدم ”.

كما تحدثت عن ريال مدريد وثنائي وسط ميدانه وكتبت :“ كروس – مودريتش : زيدان يفرق بينهما ”.

كما اهتمت ببرشلونة وإمكانية تعاقده مع نيمار وكتبت :“ برشلونة : نيمار حيلة بارتوميو ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار وإمكانية خروجه من باريس سان جيرمان الصيف المقبل وكتبت :“ الطريق مفتوح لنيمار، مغلق أمام مبابي ”.

كما تحدثت عن نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت :“ ريال سوسيداد أول طرف في النهائي ”.

كما اهتمت بتأثير فيروس كورونا على الدوري الإيطالي وكتبت :“ الدوري الإيطالي دون جمهور حتى أبريل بسبب فيروس كورونا ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هدف جديد لبرشلونة في سوق الانتقالات وهو لاعب فريق فالنسيا وكتبت :“ الهدف فيران توريس ”.

كما تحدثت عن تأهل ريال سوسيداد لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد تجاوز فريق ميرانديس وكتبت :“ ريال سوسيداد يعود لنهائي كأس الملك بعد غياب 32 سنة ”.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل ريال سوسيداد لنهائي كأس ملك إسبانيا على حساب فريق ميرانديس وكتبت :“إلى النهائي بعد غياب 32 سنة ”.

كما تحدثت عن تأثير فيروس كورونا على اللقاءات الرياضية وكتبت :“ دون جمهور في فالنسيا ”.

الصحيفة أجرت حوارا مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل باريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا وتألق كليان مبابي وكتبت :“ مبابي في مستوى أولمبي ”.

كما تحدثت عن نصف النهائي الثاني والذي يجمع رين وسانت إيتيان وكتبت :“ سانت إيتيان وأمل النهائي ”.

الصحيفة اهتمت بتأثير فيروس كورونا على لقاء دوري الأبطال وكتبت :“ نحو لقاء دون جمهور بين يوفنتوس وأولمبيك ليون ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على قرار لعب الدوري الإيطالي دون جمهور وكتبت :“ إلى الأمام كالتشيو “ وتحدثت عن لقاء يوفنتوس وإنتر ميلان وكتبت :“ يوفنتوس – إنتر: مساء الأحد ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لعب لقاءات الدوري الإيطالي دون جمهور حتى شهر أبريل المقبل وتحدثت عن لقاء أنتر ويوفنتوس الذي سيعلب الأحد وكتبت : “ أخيرا ”.

كما تحدثت عن مصير الفرنسي بول بوغبا والذي يأمل يوفنتوس في ضمه وكتبت :“ بوغبا يوفنتوس : بول سيعود لتورينو ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على اقتراح أندية السعودية إلغاء دوري أبطال آسيا بسبب فيروس كورونا وتأجيل عدة لقاءات وكتبت :“ الرباعي يقترح إلغاء الآسيوية ”.

كما تحدثت عن تأثير فيروس كورونا على الأندية السعودية وكتبت :“ كورونا يلغي معسكر الاتحاد ”.

وتحدثت عن أخبار الأندية السعودية وكتبت عن النصر:“ حارس النصر يلتحق بالابتعاث “ وعن التعاون كتبت :“ أشعة الرنين تحدد غياب السهلاوي ”.

واهتمت ببطولة العرب للشباب وكتبت :“ السنغال بطل العربية ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على منافسات سباقات القدرة وكتبت:“ محمد بن راشد يشهد مهرجان ولي عهد دبي: العامري بطل اليمامة للقدرة ”.

كما تحدثت عن جوائز شهر فبراير في دوري الخليج العربي الإماراتي وكتبت :“ ثلاثي العين يحصد جوائز فبراير ”.

واهتمت بتأثير فيروس كورونا على لقاءات كرة القدم في الإمارات وكتبت :“ مباريات الدوري دون جمهور ”.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على مشاركة الأندية المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الكونفدرالية الأفريقية وكتبت :“ المربع الذهبي على بعد خطوة ”.

كما تحدثت عن قرارات جديدة سيتخذها الاتحاد المغربي لكرة القدم وكتبت :“ ازدواجية المهام والمشاركات قيد الدرس ”.

الصحيفة اهتمت بالمنتخب المغربي للمحليين والذي يستعد للمشاركة في أمم أفريقيا وكتبت :“ مع اقتراب الشان، عموتة يتجهز للرهان ”.