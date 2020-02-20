الصحف الرياضية: هالاند ـ يوفنتوس: يا لها من قصة.. 5 أسود ضمن أغلى الصفقات العربية.. ميسي ونجله يتحدثان عن رونالدو (صور)

شكلت لقاءات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وفوز أتلانتا وخسارة توتنهام وقضية برشلونة غيت وتصريحات ميسي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الدوري السعودي والدوري المغربي والسوبر المصري في أبو ظبي وأخبار الأندية السعودية وأخبار الانتقالات والتمديد في برشلونة وريال مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد ونجم وسطه الدولي الكرواتي لوكا مودريتش وكتبت :“ لوكا مودريتش لديه المفتاح ”.

كما تحدثت عن برشلونة وكتبت عن “ برشلونة غيت “ وتعاقدات الفريق :“ بارتوميو أمام أوقاته الصعبة “ و “ برايثوايت لاعبا لبرشلونة ”.

كما اهتمت بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وخسارة فالنسيا 4-1 أمام أتلانتا وكتبت :“ مراجعة في سان سيرو ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على الدنماركي مارتن برايتوايث وقرب تعاقده مع برشلونة وكتبت :“ التعاقد مع برايتوايث ”.

كما اهتمت بقضية “ برشلونة غيت“ وكتبت :“ بارتوميو يكسب الوقت لحل فضيحة “ برشلونة غيت“.

كما تحدثت عن ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت عن خسارة فالنسيا أمام أتلانتا :“ فالنسيا تقريبا خارج أوروبا ”، وعن خسارة توتنهام أمام لايبزيغ :“ مورينيو يسقط أمام لايبزيغ ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حوارها مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وكتبت على لسانه:“ لا أريد أن أفكر في الرحيل عن برشلونة ”.

”من الطبيعي ان يستمر رونالدو في التسجيل, إنه مهاجم مفترس يحب التسجيل.. في أي يوم يلعب سوف يسجل“.

”ريال مدريد خسروا الكثير من الأهداف, ليس فقط الأهداف لأن كريستيانو يمنحك أشياء أكبر, الأمر طبيعي لأن اللاعب الذي يسجل 50 هدفا في كل موسم لم يعد لديك, الريال يمتلك لاعبين جيدين لكن كريستيانو يسجل 50 هدفا في الموسم“.

”تياغو يحب كرة القدم كثيرا ويتحدث عن سواريز وغريزمان, عن فيدال بسبب قصة شعره, أيضا رونالدو ومبابي ونيمار, تياغو يعرف كل شيء ويحب كرة القدم كثيرا“.

كما تحدثت عن تعاقد برشلونة مع مهاجم ليغانيس وكتبت :“ برايثوايت يوقع اليوم ”.

آس

ركزت الصحيفة على عميد ريال مدريد سيرجيو راموس ومفاوضات تمديد عقده وكتبت :“ تمديد عقد شاق ”.

كما تحدثت عن هزيمة فالنسيا أمام أتلانتا في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ فالنسيا كان في كارثة في سان سيرو ”.

وتحدثت عن رغبة ليفربول في العودة أمام أتلتيكو مدريد وكتبت :“ ليفربول يسخن للعودة في أنفيلد ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأثير الهزيمة أمام بروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان وكتبت :“ تنافر في باريس سان جيرمان ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز أتلانتا الكبير 4-1 على فالنسيا في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ جنة أتلانتا ”.

كما تحدثت عن قضية النرويجي إيرلينغ هالاند ويوفنتوس وكتبت :“ هالاند – يوفنتوس : يا لها من قصة ”.

النرويجي :“ أود مقابلة رونالدو .. أنا لاعب كرة قدم بفضله ”.

كما اهتمت بمشاركة إنتر ميلانو في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي حيث يواجه لودوجوريتتس البلغاري وكتبت :“ أوروبا إنتر ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على لاعب النصر مادو وكتبت :“ دبي تؤجل عملية مادو ”.

كما تحدثت عن أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الشباب :“ الشباب يكتمل بعودة المصابين “ وعن الهلال كتبت :“ رازفان يبعد الشلهوب “ وعن الأهلي كتبت :“ الأهلي يخسر معتز وهندي ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء الهلال والاتحاد وكتبت :“ 3 أعوام الاتحاد يفشل أمام الهلال ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على لقاء السوبر المصري الذي يجمع الأهلي والزمالك في أبوظبي وكتبت :“ سوبر مصر في قلب الإمارات ”.

وتحدثت عن مشاركة الأندية الإماراتية في دوري أبطال أسيا وكتبت :“ تقرير يكشف سلبيات المشاركة في الأبطال الآسيوي: أندية الإمارات لا تستعد جيدا ”.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على أخبار المنتخب والمحترفين وكتبت :“ عموتة ووحيد تنسيق لبناء عهد جديد “ و “ الأسود في قمم صارخة بأوروبا ليغ “ و “ فهد موفي من البرتغال : اللعب للأسود حلمي الكبير “ و “ 5 أسود ضمن أغلى الصفقات العربية ”.

كما تحدثت عن شغب الملاعب وكتبت :“ الشغب يقود 5 متهمين للسجن بأسفي ”.

كما اهتمت بالدوري الاحترافي المغربي وكتبت :“ الجولة 17 أعراس تحبس الأنفاس ”.