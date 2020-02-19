حمدي النقاز يرحل إلى ليتوانيا بعد فسخ عقده مع نادي الزمالك المصري (صور)

انتقل اللاعب التونسي حمدي النقاز مدافع الزمالك المصري السابق بشكل رسمي إلى نادي إف كيه سودوفا بطل الدوري الليتواني.

وأعلن أنيس بن ميم محامي اللاعب عبر حسابه بموقع تويتر، انتقال اللاعب للفريق الليتواني لمدة 3 مواسم قادمة.

وجاء انتقال النقاز للفريق الليتواني بعد فك ارتباطه مع الزمالك المصري من طرف واحد بداعي عدم تقاضي مستحقاته المالية لأكثر من 3 أشهر وهو ما يمنح الحق في فسخ عقده.

وبدأ النقاز صاحب الـ27 عاما مسيرته الكروية في صفوف فريق النجم الساحلي التونسي ثم انتقل في يناير 2018 إلى نادي الزمالك المصري وساهم في التتويج بلقبي كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر المصري السعودي.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق تقدمه بشكوى ضد حمدي النقاز لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).