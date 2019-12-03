حمدي النقاز: لن أعود لنادي الزمالك.. أنا لاعب حر حاليًا وخطواتي كلها قانونية (فيديو)

قال التونسي حمدي النقاز، المدافع الأيمن الذي فسخ عقده مؤخرا من طرف واحد مع نادي الزمالك المصري، إنه سيعود للملاعب عن طريق أحد الأندية في يناير المقبل.

وكان النقاز قد أعلن في وقت سابق فسخ عقده مع الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.

وقال النقاز في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”أزمة مستحقاتي مع الزمالك بدأت في شهر أغسطس الماضي ولم أتلق أي رد من الإدارة، لعبت مع الزمالك حتى مباراة مازيمبي احتراما للجمهور“.

وأضاف اللاعب التونسي: ”أنا لست لاعبا مصريا بل تونسيا ومحترف وهذه مستحقات، والمحامي الخاص بي تحدث مع المسؤولين في النادي ولم يتلق أي رد ولم يتحدث معي أي شخص“.

وتابع: ”أنا لاعب حر حاليا وخطواتي كلها قانونية“.

وعن جلسة لاعبي الزمالك مع رئيس النادي مرتضى منصور لحل أزمة المستحقات، شدد: ”لن أعود للزمالك، كان لدي 4 أقساط من مستحقاتي لم أحصل عليها، كنت مثل كل اللاعبين أريد الحصول على أموالي، لكن في كل مرة أتحدث مع المسؤولين لا أجد أي رد“.

واستدرك: ”كما قلت أنا لاعب حر وإن أرادني الزمالك مجددا فعليه الحديث مع المحامي الخاص بي وأن يقوم بشرائي من جديد وبعقد جديد كليا“.

وأبرز: ”أنا لاعب حر منذ يومين فقط وتلقيت بعض العروض من مختلف الدول“.

وبسؤاله هل يوجد ناد في مصر طلب ضمه، أجاب النقاز: ”هناك حديث شفهي مع الأندية المصرية ويلعب في البطولات الأفريقية لكن لا أعرف إن كنت سأستمر في مصر أم لا“.

واستطرد: ”الجميع يحترمني في مصر، أي مكان أجد حب كبير وهذا شرف لي، لكن في النهاية أنا لاعب أجنبي، على مدار عام ونصف تعرضت لصعوبات عديدة لكن كنت أتحامل على نفسي“.

وعمن الأفضل بين ميتشو وكريستيان جروس، أجاب اللاعب التونسي: ”شعرت بالراحة أكثر مع ميتشو وأتمنى له وللمدرب الجديد باتريس كارتيرون التوفيق فيما هو مقبل“.

وبسؤاله من يفوز بالدوري المصري، أجاب: ”لا أعرف نحن مازلنا في مرحلة مبكرة من الموسم“.

وعن أمنية من يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، أجاب قائلا: ”النجم الساحلي فريقي الأول ثم الزمالك أتمنى اللقب لأي منهما“.