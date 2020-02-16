الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء في كأس محمد السادس

يخوض فريق الإسماعيلي المصري مهمة صعبة حين يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية في جولة الذهاب بدور الأربعة لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ويبحث الفريقان عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في المغرب يوم 15 مارس المقبل لحسم تذكرة نهائي البطولة العربية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ ملامح مواجهة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة باستاد الإسماعيلية في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت المغرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

مشوار الفريقين

تأهل الإسماعيلي إلى دور الأربعة بعد عبور عقبة الأهلي بنغازي الليبي بعد الفوز بنتيجة 4-2 في الإسماعيلية والخسارة في تونس بهدف دون رد في دور الـ32 ثم فاز ذهابا وإيابا بثنائية دون رد على الجزيرة الإماراتي بدور الستة عشر وفاز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف وتعادلا دون أهداف بدور الثمانية.

وصعد الرجاء في دور الـ32 على حساب هلال القدس الفلسطيني بعد الفوز بهدف نظيف والتغلب بثنائية نظيفة ثم أطاح بالوداد المغربي في دور الستة عشر بالتعادل بهدف لكل منهما ثم التعادل بأربعة أهداف لكل منهما ثم أقصى مولودية الجزائر في ربع النهائي بالفوز بنتيجة 2-1 في الجزائر والخسارة بهدف نظيف في المغرب.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 3 مرات تفوق خلالها الرجاء وكانت البداية في كأس شمال أفريقيا 2015 وفاز بهدف نظيف.

وتقابل الفريقان في ثمن نهائي البطولة العربية وتعادلا دون أهداف ذهابا وإيابا وتأهل الرجاء بركلات الترجيح.

الإسماعيلي.. وأزمة الغيابات

يبحث فريق الإسماعيلي عن تحقيق الفوز على حساب الرجاء رغم الغيابات التي تضرب صفوف الدراويش.

ويغيب عن الإسماعيلي قائده باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي للإيقاف بجانب محمد حمدي زكي لأسباب فنية وعماد حمدي للإصابة، وهو ما جعل المدرب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي يبدي تخوفه من أزمة الغيابات قبل اللقاء.

وقال جوميز: ”نسعى للفوز على الرجاء وتحقيق نتيجة إيجابية رغم معاناة الفريق من الغيابات المؤثرة ولكننا نطمع في تحقيق الفوز قبل الذهاب للمغرب“.

ويعتمد الإسماعيلي على تشكيلته التي تضم الحارس محمد فوزي وأمامه رباعي الدفاع محمد مجدي وإبراهيم أبو اليزيد وأسامة إبراهيم ومحمود البدري بينما يقود خط الوسط محمود عبد العاطي دونجا وبجواره العراقي همام طارق ومحمد صادق بينما يقود الهجوم التونسي فخر الدين بن يوسف ومعه الثنائي محمد الشامي والغيني بيكيتي سيلفا.

الرجاء.. وطموح السلامي

يعاني أيضا الرجاء من غيابات مؤثرة بين صفوفه وصلت لغياب أكثر من 7 لاعبين أساسيين على رأسهم محمود بنحليب وعبد الإله الحافظي ومحسن متولي وعمر بوطيب وأيوب نناح.

ورغم الغيابات إلا أن المدرب جمال السلامي المدير الفني للرجاء أبدى ثقته وعبر عن طموحه في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا للتأهل لنهائي البطولة العربية هذا الموسم خاصة أنه يسعى للتتويج باللقب، على حد وصفه.

ويعتمد السلامي على تشكيلته التي تضم الحارس أنس الزنيتي وأمامه الرباعي سند الورفلي وفابريس نجاه وعبد الرحيم الشاكير وبدر بانون في خط الدفاع ويقود خط الوسط فابريس نجوما وعمر العرجون ومحمد أزريدة وسفيان رحيمي مع ثنائي الهجوم بن مالانجو وحميد أحداد.

وقال حمزة الجمل نجم الإسماعيلي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إنه يتوقع مواجهة صعبة بين الفريقين وحذرة رغم الأداء الهجومي المعروف به الإسماعيلي والرجاء.

وأوضح أن الغيابات ستؤثر على حسابات كل مدرب ولكن هناك عناصر خبرة ومواهب مميزة بقيمة بن مالانجو وأحداد وفخر الدين بن يوسف وهمام طارق وكلها عناصر مميزة.