إصابات واعتقالات بعد أعمال شغب عقب قمة الرجاء والجيش الملكي بالدوري المغربي (شاهد)

أصيب العشرات واعتقلت الشرطة كثيرا من المشجعين بعد أعمال شغب اندلعت عقب نهاية مباراة قمة في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء البيضاوي اليوم الأربعاء وانتهت بفوز صاحب الضيافة بهدف دون رد.

وأصيب مصور صحفي في الرأس بسبب إلقاء ألعاب نارية خلال المباراة التي حضرها أكثر من 25 ألف متفرج قبل أن تندلع اشتباكات بين أنصار الفريقين في محيط استاد مولاي عبدالله بالرباط عقب المباراة.

وتدخلت قوات الأمن التي حضرت بأعداد كبيرة لفض الاشتباكات.

وأصيب الكثير من أنصار الفريقين بجروح وكسور وتم نقل العشرات إلى المستشفى الرئيسي بعضهم يعاني من إصابات خطيرة.

وذكرت تقارير أن الشرطة اعتقلت العشرات بتهمة إثارة الشغب.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 بعد هجمة مرتدة سريعة حيث مرر الظهير الأيسر عمر الجيراري الكرة للمهاجم جوزيف جنادو من ساحل العاج الذي تجاوز المدافع عبد الرحيم الشاكير وانفرد بالحارس محمد بوعميرة ليهز الشباك.

وبهذا الفوز الثالث على التوالي والرابع في آخر خمس مباريات يصعد الجيش الملكي إلى المركز الخامس رافعا رصيده إلى 25 نقطة من 15 مباراة.

وتجرع الرجاء البيضاوي الهزيمة الثالثة هذا الموسم ليبقى في المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.