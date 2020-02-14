أشرف بن شرقي يقود الزمالك لقهر الترجي والتتويج بكأس السوبر الأفريقي

أحرز أشرف بن شرقي هدفين في الشوط الثاني، ليقود الزمالك المصري للفوز 3-1 على الترجي التونسي والتتويج بكأس السوبر الأفريقية لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة.

وضع يوسف إبراهيم (أوباما) الزمالك في المقدمة مبكرا بعد دقيقتين من البداية، من ضربة رأس بعد تمريرة محمد عبد الشافي العرضية.

وتبادل الفريقان الفرص الخطيرة، لكن حافظ الزمالك على تقدمه في الشوط الأول.

وتعادل الترجي في بداية الشوط الثاني من ركلة جزاء، بعد الاستعانة بحكم الفيديو عقب لمسة يد ضد المدافع محمود حمدي (الونش)، ونفذها الجزائري عبد الرؤوف بن غيث بنجاح في الدقيقة 54.

وبعدها بأربع دقائق أعاد المغربي بن شرقي التقدم للزمالك سريعا، بعد أن قطع كرة من منتصف الملعب وتوغل للأمام ثم سدد بهدوء في شباك معز بن شريفية.

وأطلق بن شرقي رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة من فوق بن شريفية بعد هجمة مرتدة مثالية.

أوباما في مرمى الترجي التونسي pic.twitter.com/9OP0QqehJB — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) February 14, 2020

أشرف بن شرقي في مرمى الترجى التونسي pic.twitter.com/Mzs1bckhjw — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) February 14, 2020

وحقق الزمالك، بطل كأس الاتحاد الأفريقي الموسم الماضي، لقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، بينما تستمر عقدة الترجي، بطل دوري الأبطال في آخر موسمين، الذي لم يضم اللقب لسجله منذ تتويجه الوحيد في 1995 وخسر السوبر في 1999 و2012 و2019 و2020.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، ويستضيف الزمالك لقاء الذهاب أواخر الشهر الجاري.