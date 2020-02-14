هدف مباراة الزمالك والترجي: أوباما يتقدم للفارس الأبيض (فيديو)

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حصل الزمالك علي لقب السوبر الأفريقي لآخر مرة في تاريخه موسم 2003 أمام الوداد المغربي، عندما حقق الزمالك الفوز 3-1.