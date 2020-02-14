هدف مباراة الزمالك والترجي: أوباما يتقدم للفارس الأبيض (فيديو)

تقدم يوسف إبراهيم ”أوباما“ مهاجم نادي الزمالك بهدف في شباك الترجي التونسي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على لقب كأس السوبر الأفريقي.
وأحرز أوباما هدفه في الدقيقة الثالثة من ضربة رأسية قوية.
أوباما في مرمى الترجي التونسي pic.twitter.com/9OP0QqehJB
— ZamalekGoals (@ZamalekGoals) February 14, 2020
حصل الزمالك علي لقب السوبر الأفريقي لآخر مرة في تاريخه موسم 2003 أمام الوداد المغربي، عندما حقق الزمالك الفوز 3-1.
ويسعى فريق الترجي إلى إحراز لقبه الثاني من السوبر الأفريقي، بعد أن عجز في تحقيق اللقب النسخة الماضية ضد الرجاء المغربي، ونسخة 2012 ضد المغرب الفاسي، ونسخة 1999 ضد إسيك ميموزا الإيفواري في حين حققها عام 1995 ضد موتيما بيمبي الكونغولي.