كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لمتابعة اللقاء المرتقب بين الترجي التونسي والزمالك المصري في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويدور الصراع بين الترجي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا والزمالك بطل كأس الكونفدرالية، في ظل صراع شرس على التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي الغائب عن أحضان الفريقين منذ سنوات طويلة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (ثاني بن جاسم) بالعاصمة القطرية الدوحة في الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة 17:00 بتوقيت تونس.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ماذا يقول التاريخ؟

يحمل لقاء الليلة رقم 28 في تاريخ بطولة السوبر الأفريقي التي بدأت العام 1993 وكان أول فريق يتوج بها أفريكا سبورتس الإيفواري، وفاز الزمالك باللقب 3 مرات أعوام 1994 و1997 و2003، بينما حصد الترجي اللقب مرة وحيدة العام 1995 ولم يتقابل الزمالك والترجي في بطولة السوبر الأفريقي على الإطلاق.

وخسر الزمالك السوبر الأفريقي مرة وحيدة العام 2001 على يد هارتس أوف أوك الغاني، بينما خسر الترجي اللقب 3 مرات أعوام 1999 على يد أسيك الإيفواري و2012 أمام المغرب الفاسي و2019 أمام الرجاء المغربي.

وتقابل الزمالك والترجي 8 مرات فاز الأبيض 4 مرات وتعادلا في 3 مواجهات وفاز الترجي مرة وحيدة العام 1994، وبدأت اللقاءات في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا العام 1994 وتعادلا في القاهرة دون أهداف وتوج الترجي باللقب في تونس بعد فوزه بثلاثية سجلها علي بن ناجي من ضربة جزاء والراحل الهادي بلرخيصة ”هدفين“ وعفت نصار للزمالك.

وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات (دور الـ8) ببطولة دوري الأبطال العام 2002 وتعادلا في تونس بهدف لكل منهما وسجل للترجي عمر ساني وأحرز للزمالك حسام حسن ثم فاز الزمالك بهدف نظيف سجله مدحت عبدالهادي.

وتجدد الموعد في مرحلة المجموعات (دور الـ16) ببطولة دوري أبطال العرب موسم 2004 -2005 وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة سجلها وائل القباني وجمال حمزة وعبدالحليم علي في القاهرة، كما فاز في تونس بثنائية محمود محمود وسامح يوسف وأحرز للترجي راضي الجعايدي.

وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ال2005 وتعادلا في القاهرة بهدف لكل منهما وأحرز للزمالك محمد عبدالواحد وللترجي معين الشعباني، بينما فاز الزمالك في تونس بثنائية حازم إمام والغاني أولاي جونيور وأحرز للترجي فرانك أوليفيرا.

أوراق الترجي

يحشد فريق الترجي أسلحته لاستعادة لقب السوبر الأفريقي وفك عقدته أمام الزمالك، وخاصة أن الفريقين سيتقابلا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نهاية الشهر الجاري.

وأكد مجدي تراوي المدرب العام لفريق الترجي في المؤتمر الصحفي أن فريقه لا يفكر سوى في الفوز ولا يشغل باله بأي أمور تاريخية أو تعويض خسارة اللقب في الموسم الماضي على يد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الذي كان وقتها مدربا للرجاء المغربي.

ويعتمد الترجي على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس معز بن شريفية وأمامه رباعي خط الدفاع محمد علي اليعقوبي وخليل شمام والظهير الأيمن سامح الدربالي والظهير الأيسر إلياس بن شيتي، بينما يقود خط الوسط الغاني كوامي بونسو وأمامه الإيفواري فوسيني كوليبالي وصانع الألعاب الجزائري رؤوف بلغيث مع مثلث الهجوم الليبي حمدو الهوني والجزائري بلال بن ساحة والإيفواري إبراهيما أوتارا.

وأكد خالد بدرة مدافع الترجي الأسبق في تصريحات تليفزيونية، أن فريقه الأكثر خبرة وجماعية موضحا أن الترجي سيتفوق في المباراة إذا كان في قوته وحالته المعهودة.

وأوضح أن الترجي لن يتأثر برحيل بعض نجومه على مدار العام الماضي على رأسهم يوسف بلايلي وأنيس البدري وفرانك كوم وسعد بقير.

أسلحة الزمالك

يستجمع الزمالك قواه من أجل تحقيق الفوز باللقب وإسعاد جماهيره التي استقبلت الفريق بشكل رائع في قطر.

وقال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي: إن اللقاء سيكون صعبا أمام بطل القارة في آخر عامين، وأحد أقوى الأندية متوقعا مواجهة قوية بين الفريقين الكبيرين.

ومن المنتظر أن يعتمد الزمالك على طريقته 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى محمد أبوجبل وأمامه رباعي الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش والظهير الأيمن حازم إمام والظهير الأيسر محمد عبدالشافي، بينما يقود خط الوسط طارق حامد وبجواره التونسي فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وعلى الأطراف محمود عبدالرازق شيكابالا أو المغربي محمد أوناجم يمينا والمغربي أشرف بن شرقي يسارا وفي الهجوم مصطفى محمد.

وقال أيمن عبدالعزيز مدرب الزمالك الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الفريق الأبيض مطالب بتحقيق الفوز، ولكن عليه أن يعتمد على التركيز الشديد والجماعية وعدم ترك مساحات للاعبي الترجي.

وأوضح أن الزمالك عليه الاستفادة من دويتو الهجوم مصطفى محمد وبن شرقي من أجل تحقيق الانتصار واختراق دفاع الترجي.