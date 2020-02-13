الترجي يسعى لاستغلال جدول نادي الزمالك المزدحم لاقتناص السوبر الأفريقي

قال مجدي تراوي مساعد مدرب الترجي التونسي، اليوم الخميس، إن فريقه يملك خبرة حصد الألقاب وسيسعى للفوز على الزمالك المصري، عندما يلتقيان في مباراة كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم غدا الجمعة في قطر.

وقال تراوي في مؤتمر صحفي في الدوحة اليوم: ”الترجي يملك ثقافة الانتصارات وحصد الألقاب وسنبذل كل ما في وسعنا أمام الزمالك لإحراز لقب كأس السوبر“.

وأضاف: ”سنخوض تحديا جديدا. تفصلنا 90 دقيقة عن التتويج ببطولة كبيرة تنقصنا في الأعوام الأخيرة“.

وأحرز الترجي اللقب عام 1995 ثم أخفق في تكرار إنجازه بخسارته مباراة السوبر 3 مرات أعوام 1999 و2012 و2019.

وتابع مساعد معين الشعباني مدرب الترجي: ”يجب أن نستعد جيدا للمواجهة ونبذل كل جهدنا لتحقيق الانتصار وإسعاد جماهيرنا. نحن بحاجة للحفاظ على تركيزنا من البداية للنهاية لأننا سنواجه فريقا قويا“.

وسيفتقد الترجي، المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا آخرعامين، جهود مدافعه الجزائري عبد القادر بدران بسبب إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع على الأقل.

من جانبه، قال الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك إنه يحترم الترجي ومدربه للغاية؛ نظرا للنتائج الجيدة المحلية والقارية التي يحققها الفريق التونسي.

وأضاف كارتيرون: ”المباراة ستكون قوية. رغم رحيل بعض اللاعبين المؤثرين عن الترجي لكن مدربه (الشعباني) يقدم أداء جيدا في كافة البطولات“.

ورفض كارتيرون الكشف عن تشكيلته للمباراة وما إذا كان سيدفع بالقائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) من البداية.

وأوضح كارتيرون أنه ليس هناك أي استعداد خاص للمباراة؛ نظرا لضغط المباريات المحلية والقارية.

وأضاف مدرب بطل كأس الاتحاد الأفريقي: ”أعرف الترجي جيدا. فهو فريق كبير ومواجهته صعبة لكن كل فريق يعرف الآخر جيدا“.

وسيلتقي الفريقان 3 مرات في أقل من شهر واحد بعدما أسفرت قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا عن مواجهتهما بعد أيام من لقائهما في السوبر غدا.

وسيستضيف الزمالك منافسه التونسي نهاية الشهر الحالي في ذهاب دور الـ8 قبل اللعب على استاد رادس بالعاصمة تونس بعدها بنحو أسبوع واحد في الإياب.

وسيخوض الزمالك مباراة قمة أمام منافسه التقليدي الأهلي لحسم لقب السوبر المحلي يوم الخميس المقبل في الإمارات، قبل لقائهما بعدها بأيام في مباراة مؤجلة بالدوري المصري.