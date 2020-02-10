محسن متولي قائد الرجاء البيضاوي ينجو من حادث مفتعل (صور)

نجا محسن متولي قائد الرجاء البيضاوي المغربي من حادث خطير، بعدما انزلقت إحدى عجلات سيارته بعد خروجه من مصحة خاصة أجرى بها فحوصات طبية بعد إصابته خلال لقاء فريقه أمام مولودية الجزائر في كأس محمد السادس للأبطال، الأحد.

وجاء الحادث بعدما فك شخص مجهول براغي إحدى عجلات سيارة محسن متولي الذي كانت موقوفة بجوار المصحة وبعد عودته ركب السيارة لتنفصل العجلة عن مكانها؛ لكن اللاعب نجا من الحادث.

واتصل محسن متولي بالشرطة التي جاءت لعين المكان لإجراء معاينة وفتح تحقيق حيث تحوم الشكوك حول أن تكون بفعل فاعل لإيذاء نجم الرجاء البيضاوي وتهديد حياته للخطر.

وتأهل الرجاء إلى نصف نهائي البطولة العربية، رغم خسارته 0/1 أمام مولودية الجزائر.

وجاء تأهل الرجاء إلى نصف النهائي بعد فوزه في الذهاب 2/1 خارج ملعبه، وانتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل 2/2 لكن الرجاء تأهل بناء على أفضلية التسجيل خارج ملعبه.

ويلاقي الرجاء البيضاوي منافسه الإسماعيلي في نصف النهائي.

وستقام المباراة النهائية على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله يوم 18 أبريل المقبل.