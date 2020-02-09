الرجاء البيضاوي يتأهل لنصف نهائي كأس محمد السادس رغم الخسارة أمام مولودية الجزائر (فيديو)

تأهل الرجاء البيضاوي المغربي إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، رغم خسارته أمام مولودية الجزائر، اليوم الأحد، في إياب ربع نهائي البطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء سجلها سامي فريوي في الدقيقة 42.

وانتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل 2/2 لكن الرجاء تأهل لنصف النهائي بناء على أفضلية التسجيل خارج ملعبه، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الرجاء 2/1.

ويلعب الرجاء البيضاوي مع الإسماعيلي في نصف النهائي.

ويجمع نصف النهائي الثاني الشباب السعودي مع الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي وأولمبيك آسفي المغربي، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1.

وتقام المباراة النهائية يوم 18 أبريل المقبل في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.