النجم الساحلي يعلن رسميا رحيل مدربه الإسباني كارلوس غاريدو

كشف نادي النجم الساحلي التونسي رسميا، عن رحيل المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، عن تدريب الفريق.

وشهدت الفترة الأخيرة توتر العلاقة بين غاريدو وإدارة النجم الساحلي، وسط تقارير تشير باقتراب رحيل المدرب رغم تأهله لربع النهائي الأفريقي.

وكتب الحساب الرسمي للنادي التونسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”فك الارتباط بالتراضي مع المدرب خوان كارلوس غاريدو“.

وأشار النادي إلى أن غاريدو لن يقود الفريق في مواجهة النجم التونسي، اليوم السبت، أمام هلال شابة بالدوري التونسي.

وكان غاريدو تولى قيادة الفريق التونسي، في نوفمبر من العام الماضي، وقاد الفريق في 13 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات، بينما تعادل في 3 مباريات، وخسر في 5 مباريات.