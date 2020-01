4 مواجهات عربية مثيرة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022.. تعرف عليها

أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 التي أجريت، اليوم الثلاثاء، في القاهرة عن قرعة متوازنة للمنتخبات العربية في الوقت الذي وقع فيه منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار في مجموعة واحدة.

وشهدت قرعة التصفيات الأفريقية التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، 4 مواجهات عربية خالصة جاءت كالتالي:

المواجهة الأولى، بين المنتخب الجزائري بطل أفريقيا أمام جيبوتي، حيث وقع المنتخبان في المجموعة الأولى، ومعهما بوركينا فاسو والنيجر.

منتخبا تونس وموريتانيا هما أبطال المواجهة الثانية، بعد أن وقع المنتخبان في المجموعة الثانية مع زامبيا، وغينيا الإستوائية.

المواجهة الثالثة ستكون بين منتخب مصر، الذي يريد تعويض خروجه المبكر من أمم أفريقيا 2019 على أرضه، وبين ليبيا ويظهر معهما في المجوعة السادسة أنغولا والغابون.

المواجهة الرابعة والأخيرة، ستكون بين منتخبي المغرب والسودان ضمن المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبي غينيا وغينيا بيساو.

وتنطلق مرحلة المجموعات من التصفيات بين أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتستمر إلى الشهر نفسه من العام المقبل، لتجرى بعدها مباراتا الدور الأخير للتصفيات ما بين يومي الثامن حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وستكون كالتالي:

• الجولة الأولى 5-13 أكتوبر 2020

• الجولة الثانية 9-17 نوفمبر 2020

• الجولتان الثالثة والرابعة 22-30 مارس 2021

• الجولة الخامسة 30 أغسطس – 7 سبتمبر 2021

• الجولة السادسة 4-12 أكتوبر 2021

وفيما يلي قرعة المجموعات كاملة:

DRAW DONE ✅

1⃣2⃣0⃣ matches to be played before the next stage of the #WCQ ⚽

Which ???? teams will qualify to the knockouts? ????#WorldCup ???? pic.twitter.com/RxGmI3YaDG

— CAF (@CAF_Online) January 21, 2020