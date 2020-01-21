بث مباشر لقرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

تقدم شبكة ”إرم نيوز“ خدمة البث المباشر لقرعة الدور الثاني (مرحلة المجموعات) للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر عام 2022، التي ستسحب اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويشارك في مرحلة المجموعات 40 منتخبا، هي المنتخبات الـ 26 الأعلى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي أعفيت من خوض الدور الأول للتصفيات، بالإضافة إلى 14 منتخبا تأهل من الدور الأول الذي شاركت فيه المنتخبات الـ28 الأدنى في تصنيف الفيفا.

وستتوزع المنتخبات الـ40 المشاركة في هذا الدور على 10 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، مقسمة إلى 4 مستويات وفقا للتصنيف العالمي الأخير للمنتخبات الذي أصدره (فيفا) الشهر الماضي، على أن تضم كل مجموعة منتخبا واحدا من كل مستوى من المستويات الأربعة.

وضم المستوى الأول منتخبات السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب وغانا ومصر والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي، في حين ضم المستوى الثاني منتخبات كوت ديفوار وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وغينيا وأوغندا والرأس الأخضر (كاب فيردي) والغابون وبنين وزامبيا والكونغو.

وجاء في المستوى الثالث منتخبات مدغشقر وموريتانيا وليبيا وموزمبيق وكينيا وأفريقيا الوسطى وزيمبابوي والنيجر وناميبيا وغينيا بيساو، وشمل المستوى الرابع منتخبات مالاوي وأنغولا وتوغو والسودان ورواندا وتنزانيا وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتي.

وتخوض المنتخبات المشاركة في هذه المرحلة من التصفيات نظام دوري من مرحلتين، ليلعب كل منتخب 6 مباريات، على أن يصعد متصدر كل مجموعة فقط إلى الدور الثالث (الأخير)، لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة للمونديال.

وستقسم المنتخبات العشرة المتأهلة للدور الأخير إلى مستويين وفقا لتصنيف فيفا، بواقع 5 منتخبات في كل مستوى، على أن يلعب كل منتخب من المستوى الأول مع أحد منتخبات المستوى الثاني في مباراتي ذهاب وعودة، ويصعد الفائز بمجموع اللقاءين لكأس العالم.

ويطابق نظام التصفيات في كأس العالم 2022، نظيره في نسخة 2014 التي أقيمت في البرازيل.

وتعد هذه النسخة هي الأخيرة لكأس العالم التي يشارك فيها 5 منتخبات من أفريقيا، بعدما قرر الفيفا زيادة عدد منتخبات القارة السمراء المشاركة في المونديال إلى 9 منتخبات بدءا من نسخة المسابقة عام 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي سيشارك فيها 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بدلا من 32 منتخبا مثلما هو متبع حاليا.

وتنطلق مرحلة المجموعات من التصفيات بين أكتوبر/تشرين الأول القادم وتستمر إلى الشهر نفسه من العام المقبل، لتجرى بعدها مباراتا الدور الأخير للتصفيات ما بين يومي الثامن حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وستكون كالتالي:

• الجولة الأولى 5-13 أكتوبر 2020

• الجولة الثانية 9-17 نوفمبر 2020

• الجولتان الثالثة والرابعة 22-30 مارس 2021

• الجولة الخامسة 30 أغسطس – 7 سبتمبر 2021

• الجولة السادسة 4-12 أكتوبر 2021