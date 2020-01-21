الوداد المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر لمدة موسمين ونصف الموسم (شاهد)

أعلن نادي الوداد البيضاوي حامل لقب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع الفرنسي سيباستيان ديسابر لتدريب الفريق خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وقال سعيد الناصيري رئيس النادي في مؤتمر صحفي، اليوم، لتقديم المدرب الفرنسي الجديد: ”تعاقدنا مع المدرب ديسابر لمدة موسمين ونصف الموسم بعد الاطلاع على العديد من السير الذاتية للمدربين لنستقر على ديسابر؛ لأنه بجانب الأهداف الرياضية المرتبطة بالتنافس على الألقاب فإنه سيعيد الانضباط والجدية للفريق“.

وأضاف: ”عند الانفصال عن المدرب السابق زوران لم نكن قد أنهينا إجراءات فك الارتباط بالتراضي وبطريقة ودية تحفظ كرامة المدرب وسمعة النادي، لذلك لم يكن بإمكاننا الإعلان حينها عن اسم المدرب الجديد.

”يحق للمدرب الجديد اختيار جهازه الفني المعاون؛ لأن ما يهمنا هو النتائج وما يحمي أي مدرب هي نتائجه“.

وسبق للمدرب الفرنسي تدريب الوداد عام 2016، لكن أنهى النادي خدماته رغم تصدره للدوري، وعاد ليتولى زمام الأمور والفريق في الصدارة أيضا بعد فوزه الصعب 2-1 على مضيفه أولمبيك أسفي أمس الإثنين.

وقال ديسابر مدرب بيراميدز المصري السابق: ”كمدرب محترف لفريق كبير مثل الوداد هدفي الفوز بالبطولات، سنخوض مباراة يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال أفريقيا، بعد ذلك سنعمل على فرض الجدية والانضباط داخل وخارج الملعب.

وتابع: ”وجود عدد كبير من اللاعبين سيشكل إضافة لقدرات الفريق. أملك القدرة على التمييز بين اللاعب المحترف وغير ذلك“.