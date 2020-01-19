الترجي يسقط الأفريقي ويبتعد في صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي (فيديو)

استفاد الترجي من تفوقه العددي ليفوز 2/1 على غريمه الأفريقي في قمة العاصمة وينفرد بصدارة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

وحصل الترجي على ركلة جزاء بعد تعرض مهاجمه الجزائري بلال بن ساحة لعرقلة أسفرت عن طرد المدافع آدم الطاوس، ونفذ المهاجم طه ياسين الخنيسي الركلة بنجاح في الدقيقة 29.

وصمد الأفريقي حتى نجح في إدراك التعادل قبل انتهاء الشوط الأول، عندما تابع المدافع فخرالدين الجزيري ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني ضغط الترجي بقوة وكثف محاولاته عبر بن ساحة وحمدو الهوني وقاوم الأفريقي بشراسة، قبل أن تهتز شباكه قبل 8 دقائق من النهاية.

ومرر الهوني كرة إلى الجزائري الياس الشتي ليرسلها عرضية أخفق دفاع الأفريقي في إبعادها لتصطدم بلاعب الوسط فوسيني كوليبالي الذي حسم الانتصار لبطل أفريقيا.

وقال معين الشعباني مدرب الترجي: ”حققنا انتصارا مهما كنا نسعى إليه رغم أن الأفريقي قدم أداء يستحق الاحترام“.

وأضاف: ”حافظنا على تركيزنا حتى النهاية ونجحنا في تحقيق انتصار مستحق“.

وصنع الترجي فرصا كثيرة أضاع أبرزها الليبي حمدو الهوني، خاصة عندما انفرد بالحارس في الشوط الأول، بينما ردت العارضة تسديدة كوليبالي في الشوط الثاني.

وتألق عاطف الدخيلي حارس الأفريقي في التصدي لتسديدة بن ساحة في الشوط الثاني، بينما تراجعت محاولات الأفريقي الهجومية بعد أن لعب نحو ساعة بـ10 لاعبين.

وانفرد الترجي حامل اللقب بالصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطة من 11 مباراة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.

وتوقف رصيد الأفريقي عند 23 نقطة في المركز الخامس من 13 مباراة.