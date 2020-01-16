عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: خطة سيتين في برشلونة.. العقد الهائل في ريال مدريد.. والانهيار وهزيمة العار (صور)

شكلت أخبار الانتقالات في أوروبا وبداية كيكي سيتين مشواره كمدرب لبرشلونة أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بنهائيات كأس أسيا لتحت 23 سنة وربع نهائي كأس محمد السادس للأبطال.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الهولندي دوني فان دي بيك نجم أياكس والذي أكدت أن ريال مدريد سينهي تعاقده معه صيفا وكتبت :“ فان دي بيك مقيد ”.

كما تحدثت عن أزمة إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الذي يرغب أتلتيكو مدريد في ضمه هذا الشهر وكتبت :“ كافاني 20 مليون يورو فارق ، باريس يطلب 30 مليونا وأتلتيكو عرض 10 ملايين ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة حول وضعية الفريق وكتبت :“ نمر بفترة جيدة ”.

كما اهتمت بإعارة برشلونة للاعبه الفرنسي دان كلير توديبو لشالكة 04 وكتبت :“ توديبو إعارة مع بند شراء بقيمة 25 مليون يورو ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على بداية عمل المدرب كيكي سيتين برفقة لاعبي برشلونة استعدادا لمواجهة غرناطة الأحد في الدوري الإسباني وكتبت :“ خطة سيتين ”.

كما تحدثت عن إعارة برشلونة للفرنسي توديبو لشالكه 04 الألماني وكتبت :“ توديبو معارا لشالكة مقابل 1،5 مليون يورو وبند شراء مقابل 25+5 مليون يورو ”.

كما اهتمت بأخبار ريال مدريد وكتبت :“ فان دي بيك سيكون أبيض في يونيو القادم حسب الصحافة الهولندية ”.

آس

ركزت الصحيفة على إنجازات ريال مدريد في العقد الماضي وكتبت :“ العقد الهائل في إشارة لـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

كما تحدثت عن برشلونة وكتبت :“ إصابة سواريز تجعل برشلونة يبحث عن قلب هجوم في فترة الانتقالات الشتوية“.

الصحيفة تحدثت -أيضا- عن رفض باريس سان جيرمان التخلي عن المهاجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني لأتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الشتوية وتفضل بقاءه لغاية نهاية عقده في الصيف.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على موناكو 4-1 في لقاء مؤجل عن الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وتعويض تعادله أمامه قبل أيام في باريس وكتبت :“ ضبط ”.

كما تحدثت عن أولمبيك مارسيليا وكتبت :“ فيلاس بواش يرمي البرد ”.

الصحيفة اهتمت بفوز رين على نيم 1-0 في لقاء مؤجل وتعزيز مركزه الثالث في الدوري الفرنسي وكتبت :“ رين استغل الفرصة ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لربع نهائي كاس آسيا بعد فوزه على سوريا 1-0 وكتبت :“ استل جناحه ثم حام ”.

واهتمت الصحيفة بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن الفيحاء :“ 400 ألف تحسم صفقة فيلانويفا “ وعن الهلال كتبت :“ مد الله هلاليا في الشتوية ”.

كما تحدثت عن ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأبطال وتعادل الاتحاد وأولمبيك أسفي :“ التعادل يؤجل الحسم ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مهرجان شرم الشيخ الدولي التراثي الذي ينطلق يوم الخميس ومهرجان الهجن وكتبت :“ هجن الرئاسة الرمز السادس ”.

كما تحدثت عن نهائيات كأس أسيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو ولقاء منتخبي الإمارات والأردن وكتبت :“ الأبيض الأولمبي ليلة القبض على بطاقة الثمانية ”.

كما اهتمت بلقاء السوبر المصري وكتبت :“ السوبر المصري في أبو ظبي وعد بالإبهار ”.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على لقاء أولمبيك أسفي والاتحاد السعودي في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأبطال والتي انتهت بالتعادل 1-1وكتبت :“القرش يلمع في جوهرة جدة ”.

كما تحدثت عن فترة الانتقالات الشتوية في المغرب وكتبت :“ الجامعة تفرض الرقابة المالية على الميركاتو ”.

الصحيفة اهتمت بالدوري الاحترافي المغربي وخسارة المتصدر نهضة بركان 5-0 أمام نهضة الزمامرة وكتبت :“ الانهيار وهزيمة العار ”.