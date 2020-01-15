الاتحاد السعودي يتعادل على أرضه مع أولمبيك أسفي في ذهاب دور الثمانية للبطولة العربية (فيديو)

تعادل نادي الاتحاد السعودي 1-1 مع ضيفه أولمبيك أسفي المغربي، في آخر مباريات ذهاب دور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

ومنح أيوب الكعداوي هدف السبق للضيوف في الدقيقة 28 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية.

وأدرك عبد الإله المالكي التعادل للاتحاد بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من منصور الحربي، بعد دقيقتين من استئناف اللعب عقب الاستراحة.

وبات أولمبيك أسفي بحاجة للفوز أو التعادل السلبي في مباراة الإياب التي ستقام منتصف الشهر المقبل لبلوغ قبل النهائي.

الإتي يعود..

بداية نارية للشوط الثاني ورأسية قوية من #عبدالإله_المالكي يسجل من خلالها هدف التعادل لنادي #الاتحاد#الاتحاد_أولمبيك_آسفي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/I02FhmNQRP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 15, 2020

ويعاني الاتحاد محليا هذا الموسم، حيث يحتل المركز 13 في الدوري السعودي للمحترفين بين 16 فريقا بعد انتهاء 14 جولة.

ولا يختلف حال أولمبيك أسفي كثيرا، إذ يحتل المركز 12 برصيد 13 نقطة من 11 مباراة في دوري المحترفين المغربي.