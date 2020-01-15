 الاتحاد السعودي يتعادل على أرضه مع أولمبيك أسفي في ذهاب دور الثمانية للبطولة العربية (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الاتحاد السعودي يتعادل على أرضه مع أولمبيك أسفي في ذهاب دور الثمانية للبطولة العربية (فيديو)

الاتحاد السعودي يتعادل على أرضه مع أولمبيك أسفي في ذهاب دور الثمانية للبطولة العربية (فيديو)

المصدر: رويترز

تعادل نادي الاتحاد السعودي 1-1 مع ضيفه أولمبيك أسفي المغربي، في آخر مباريات ذهاب دور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

ومنح أيوب الكعداوي هدف السبق للضيوف في الدقيقة 28 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية.

وأدرك عبد الإله المالكي التعادل للاتحاد بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من منصور الحربي، بعد دقيقتين من استئناف اللعب عقب الاستراحة.

وبات أولمبيك أسفي بحاجة للفوز أو التعادل السلبي في مباراة الإياب التي ستقام منتصف الشهر المقبل لبلوغ قبل النهائي.

ويعاني الاتحاد محليا هذا الموسم، حيث يحتل المركز 13 في الدوري السعودي للمحترفين بين 16 فريقا بعد انتهاء 14 جولة.

ولا يختلف حال أولمبيك أسفي كثيرا، إذ يحتل المركز 12 برصيد 13 نقطة من 11 مباراة في دوري المحترفين المغربي.

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