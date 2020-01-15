شاهد ردة فعل تين كات تجاه هارون كامارا بعد استبداله خلال مباراة الاتحاد وآسفي (فيديو)

حرص تين كات المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي على الرفع من معنويات هارون كامارا مهاجم الفريق عقب استبداله أمام أولمبيك آسفي، في ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
ولم يظهر كامارا بشكل جيد خلال المباراة.
وتوجه كات تجاه كامارا، وقال له ”ارفع رأسك“، بحسب الصحافي علي العمري.
???? تين كات لـ كمارا بعد التبديل ..
ارفع راسك .. pic.twitter.com/7CzLCvkFgf
— علي العمري (@as11_ali) January 15, 2020
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وستقام مباراة الإياب في المغرب بعد شهر.
ونجح الاتحاد، اليوم الأربعاء، في حسم صفقة التونسي أنيس البدري مهاجم الترجي التونسي بعد مفاوضات صعبة بين الطرفين.
هدف العميد التعادل عن طريق عبدالاله المالكي ١-١ pic.twitter.com/hUOQtAtIT7
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 15, 2020
وقال الترجي التونسي في بيان إنه وافق على انتقال البدري للاتحاد رغم ضعف المقابل المالي، بسبب دور اللاعب الكبير في تألق النادي خلال العامين الأخيرين.
ووجه نادي الاتحاد الشكر للاعب التشيلي فيلانوفا بعد توقيع مخالصة مالية بين الطرفين.
كفيت ووفيت ????????#شكرا_فيلانويفا pic.twitter.com/AbVQIrPh0H
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 15, 2020