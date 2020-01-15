شاهد ردة فعل تين كات تجاه هارون كامارا بعد استبداله خلال مباراة الاتحاد وآسفي (فيديو)

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حرص تين كات المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي على الرفع من معنويات هارون كامارا مهاجم الفريق عقب استبداله أمام أولمبيك آسفي، في ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. ولم يظهر كامارا بشكل جيد خلال المباراة. وتوجه كات تجاه كامارا، وقال له ”ارفع رأسك“، بحسب الصحافي علي العمري. ???? تين كات لـ كمارا بعد التبديل…