رفع الحظر عن تعاقدات الأفريقي التونسي مع لاعبين جدد

سيتمكن النادي الأفريقي الذي ينافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم من ضم لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية الحالية، بعد تسوية مستحقات مالية لمهاجمه السابق يوهان توزجار.

وعوقب الأفريقي بالحرمان من تسجيل لاعبين جدد في فترتي انتقالات سابقتين؛ بسبب ديون مستحقة للاعبين ومدربين سابقين في النادي.

وقال النادي الأفريقي في بيان مقتضب بصفحته على فيسبوك: ”تم رسميا إغلاق ملف النزاع بين النادي واللاعب يوهان توزجار وبالتالي رفع عقوبة المنع من الانتداب (التعاقد) المسلطة سابقا من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما سيمكننا من تأهيل المنتدبين الجدد في الأيام القادمة“.

ودافع توزجار، الذي يحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية، عن ألوان الأفريقي لموسم واحد 2015-2016.

ويتوقع أن يعزز الأفريقي صفوفه في فترة الانتقالات الحالية بعودة المهاجم صابر خليفة وغازي عبد الرزاق الظهير الأيسر السابق لغريمه النجم الساحلي.

ويدين الأفريقي بالفضل في رفع حظر التعاقدات إلى جمهوره الذي انبرى لضخ أموال في حساب مصرفي للتبرعات، ونجح في سداد ديون العديد من اللاعبين السابقين لينقذ فريقه من الغرق في بحر الديون ويدفع عنه عقوبات قاسية.

وكان الاتحاد الدولي (الفيفا) عاقب الأفريقي بخصم ست نقاط من رصيده؛ بسبب ديون مستحقة، ومع ذلك قدم الفريق بداية رائعة للموسم وحقق تسعة انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة واحدة.

ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 23 نقطة من 12 مباراة.