الأفريقي التونسي يتأهل لدوري أبطال أفريقيا

تأهل الأفريقي التونسي إلى دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوزه 3/1 على ضيفه الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي على إستاد رادس اليوم الثلاثاء.

وافتتح بلال الخفيفي التسجيل للأفريقي بعد ربع ساعة من البداية، لكن الفريق الزائر أدرك التعادل عبر مهاجري هاكيزيمانا من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

ولو استمرت هذه النتيجة لخرج الأفريقي من المسابقة مبكرًا، بعد تعادله ذهابًا دون أهداف، لكنه سجل هدفين متتاليين في الشوط الثاني ليتفوق 3/1 في مجموع المباراتين وينتزع بطاقة التأهل.

وأنهى المهاجم الغاني ديريك ساراسكو صيامه عن التسجيل في عشر مباريات متتالية، عندما ارتقى ليحول برأسه تمريرة من زميله الخفيفي، ويضيف هدفًا في الدقيقة 64.

وحاول الظهير الأيسر علي العابدي أن يرسل الكرة داخل المنطقة لكنها اصطدمت بأحد المدافعين ودخلت المرمى بعد 6 دقائق.

وقال أسامة الدراجي صانع لعب الأفريقي: “بدأنا المباراة بقوة، وسجلنا هدفًا، لكن نجاح المنافس في إدراك التعادل أربكنا قبل أن ننزل بكل ثقلنا للهجوم في الشوط الثاني، ونتوج ضغطنا بتسجيل هدفين”.

وسبق للأفريقي التتويج ببطولة أفريقيا مرة واحدة في نظامها السابق عام 1991.