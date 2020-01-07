الرجاء البيضاوي ينسحب من مواجهة الدفاع الجديدي في الدوري المغربي

نفذ الرجاء البيضاوي تهديده ولم يحضر إلى إستاد العبدي في الجديدة لمواجهة الدفاع الحسني الجديدي اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وانتظر الحكم عبد الرحيم اليعقوبي الساعة المحددة لانطلاق المباراة، ليعلن رسميا انسحاب الرجاء الذي لم يحضر الاجتماع الفني الذي يسبق اللقاء.

وقال اليعقوبي للصحفيين: ”الدفاع الجديدي حضر مع تسجيل حضوره في ورقة التحكيم، وبالنسبة لنا كحكام انتظرنا توقيت انطلاق المباراة ولم يحضر فريق الرجاء ولهذا لم تلعب المباراة“.

ومن المنتظر إعلان فوز الدفاع الجديدي مع خصم نقطة من رصيد الرجاء الذي بإمكانه استئناف القرار.

واعترض الرجاء على موعد المباراة بسبب وجوده في الجزائر لخوض مباراتين في كأس العرب للأندية الأبطال ودوري أبطال أفريقيا.

وقال الرجاء في وقت سابق إن تشكيلته موجودة في الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل يوم الجمعة المقبل في دوري الأبطال بعد الفوز هناك 2-1 على مولودية الجزائر في كأس العرب يوم السبت الماضي.

وطلب الرجاء أكثر من مرة من رابطة المحترفين تأجيل المباراة، وجاء الرد أمس الإثنين بتأكيد إقامتها اليوم الثلاثاء.

وقالت الرابطة إن الرجاء سبق أن أبدى موافقته على اللعب في هذا الموعد خلال اجتماع الشهر الماضي.