عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: 10 تحديات لراموس.. ترتيب ”الأسد الذهبي“.. وأكلوا النمور (صور)

شكل مستقبل البرازيلي نيمار وإمكانية عودته لبرشلونة وتحديات راموس والهدف الأول لميسي في السنة الجديدة أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بخسارة توتنهام وتجسس مورينيو وفوز آرسنال وأخبار الأندية السعودية ولقاءات الدوري الإماراتي وكأس خادم الحرمين الشريفين واعتزال دافيد فيا متوجا بكأس اليابان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قائد ريال مدريد سيرجيو راموس وكتبت :“ 10 تحديات لراموس ”.

كما تحدثت عن برشلونة وكتبت :“ دوري الأبطال الهدف الرئيس لميسي ”.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد وكتبت :“ ليمار قد يرحل للدوري الإنجليزي الممتاز من أجل التعاقد مع قلب هجوم ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي نيمار وإمكانية عودته لبرشلونة وكتبت :“ نيمار ،: إنتاج عملية العودة “ مؤكدة أن الفيفا سيحسم في مبلغ الخروج.

كما تحدثت عن عرض برشلونة لداني أولمو مهاجم دينامو زغرب وقضية الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو وكتبت :“ أبيدال يجتمع مع مينديز لنقاش مستقبل سيميدو ”.

كما تحدثت عن اللقاء الأخير للإسباني المخضرم دافيد فيا الذي اعتزل رسميا بعد الفوز بكأس الإمبراطور في اليابان برفقة فريقيه فيسيل كوبي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان وعلاقته بالعودة لبرشلونة وكتبت :“ نيمار يرتفع ”.

كما تحدثت عن احتفالات لاعبي برشلونة بالسنة الجديدة 2020.

آس

ركزت الصحيفة على الرياضة الإسبانية والهدف في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وكتبت :“ العملية طوكيو 2020 ”.

كما تحدثت عن نهاية مسيرة دافيد فيا مع كرة القدم بلقب لكأس الإمبراطور في اليابان برفقة فريقه فيسيل كوبي.

واهتمت بزيارة فلورنتينو بيريز للفئات الصغرى في ريال مدريد.

الصحيفة تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وليفربول المنتظر في دور الـ16 بدوري الأبطال وكتبت :“ أتلتيكو مدريد لدية الكثير من طلبات التذاكر على لقاء أنفيلد ”.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات جوزيه مورينيو بعد تجسسه على مساعد مدرب فريق ساوثهامبتون وكتبت :“ مورينيو ينتقد مدرب ساوثهانبتون الغبي بعد حجزه ”.

كما تحدثت عن أولي جونار سولسشاير مدرب مانشستر يونايتد بعد الخسارة من آرسنال وكتبت :“ أولي مريض كبوغبا ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فريق باريس سان جيرمان ونجمه البرازيلي نيمار وكتبت :“ باريس سان جيرمان : الفداء ”.

كما اهتمت بالدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :“ آرسنال يفوز أخيرا ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على إقصاء الاتحاد من طرف الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين وكتبت :“ أكلوا النمور ”.

وتحدثت الصحيفة عن أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الأهلي :“ لاتينيون وإسباني على طاولة الأهلي ”.

وعن النصر كتبت :“ الإصابات تداهم دفاع النصر ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على فوز الوحدة على الشارقة في دوري الخليج العربي الإماراتي وكتبت :“ عمق جراح الملك، العنابي يبتسم في الشارقة ”.

كما اهتمت بقمة العين وشباب الأهلي وكتبت :“ العين وشباب الأهلي: إضاءة الطريق ”.

الصحيفة تحدثت عن تتويج علي مبخوت بلقب أفضل هداف للمنتخبات عالميا وكتبت :“ الفيفا : مبخوت زعيم هدافي العالم ”.

كما تحدثت عن عودة زلاتان إبراهيموفيتش لميلان وكتبت :“ إبراهيموفيتش 35 في مهمة لإنقاذ ميلان ”.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على الجائزة التي تمنحها وهي جائزة الأسد الذهبي وكتبت :“ حكيمي الأسد الذهبي لسنة 2019 وزياش ثانيا وحمد الله ثالثا ”.

كما تحدثت عن ربع نهائي كأس محمد السادس للأبطال وكتبت :“ الرجاء في مهمة مفخخة في الجزائر ”.

واهتمت بالدوري الاحترافي المغربي وكتبت :“ الدورات تترنح بالمؤجلات ”.