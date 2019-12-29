بيراميدز يهزم المصري وينفرد بصدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية

انفرد بيراميدز بصدارة المجموعة الأولى في دور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد فوزه خارج أرضه على منافسه المحلي المصري البورسعيدي 2/1 ضمن الجولة الثالثة اليوم الأحد.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية بينما توقف رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وسيستضيف نواذيبو الموريتاني فريق إينوجو رينجرز النيجيري في وقت لاحق اليوم ضمن المجموعة ذاتها ولا يملك أي منهما أي نقاط.

ومنح الغاني جون أنطوي هدف السبق لبيراميدز في الدقيقة 54 لكن المصري أدرك التعادل في الدقيقة 72 عن طريق سعيدو سيمبوري من بوركينا فاسو من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تعرض السيد شوشة لعرقلة من محمد فاروق لاعب بيراميدز داخل المنطقة.

ونجح محمد ”دودو“ الجباس في تسجيل هدف الفوز لبيراميدز، في أول مباراة يقودها المدرب الكرواتي الجديد أنتي تشاتشيتش، في الدقيقة 83.

أغادير يفرط في تقدمه

وفي المجموعة الرابعة فرط حسنية أغادير المغربي في تقدمه بهدف، ليتعادل 1/1 مع مستضيفه سان بيدرو من ساحل العاج ضمن الجولة الثالثة.

وعانى حسنية أغادير من الإصابات التي فرضت على المدرب محمد فاخر إجراء 3 تغييرات اضطرارية بين الدقيقتين 12 و28، لكنه نجح في التقدم في الدقيقة 37 عبر المهاجم يوسف فحلي الذي تابع تسديدة ارتدت من القائم الأيسر ووضع الكرة في الشباك.

وتحسن أداء سان بيدرو في الشوط الثاني ليدرك التعادل في الدقيقة 81 بفضل زان بي الذي راوغ عبدالرحمن الحواصلي حارس أغادير ويضع الكرة في المرمى بسهولة.

وحافظ حسنية أغادير على صدارة المجموعة بـ7 نقاط متقدما بفارق 4 نقاط عن إنيمبا النيجيري الذي سيلعب خارج أرضه في وقت لاحق اليوم مع بارادو الجزائري متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ورفع سان بيدرو رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث من 3 مباريات.

تعادل النصر

وضمن المجموعة الثالثة تعادل النصر الليبي سلبيا خارج أرضه أمام بيدفست ويتس الجنوب أفريقي، بينما فاز هورويا الغيني 1/0 على ضيفه جوليبا المالي.

ويتصدر هورويا المجموعة بـ7 نقاط من 3 مباريات يليه جوليبا بـ3 نقاط ثم بيدفست ويتس والنصر بنقطتين لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية تعادل زاناكو الزامبي سلبيا خارج أرضه مع إيساي من بنين ليترفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث مقابل نقطة واحدة لإيساي في ذيل الترتيب.

ويستضيف نهضة بركان المغربي، وصيف بطل الموسم الماضي، في وقت لاحق اليوم موتيما بيمبي من الكونجو الديمقراطية ولكل منهما 4 نقاط من مباراتين.