النادي الأهلي المصري يعلن إصابة سعد سمير بقطع في ”وتر أكيلس“

كشف الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن حجم الإصابة التي تعرض لها سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، والتي تعرض لها، أمس السبت، أثناء مشاركته في لقاء بلاتينيوم ستار بطل زيمبابوي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للموقع الرسمي للنادي: ”سعد سمير مدافع الفريق أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس، اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام المقبلة، وسيتم تحديد موعد عودته للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب“.

وكان سعد سمير قد غادر مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي متأثرًا بإصابته، حيث أجرى أشعة عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن صفوف الفريق لمدة 8 أشهر.

كما تعرض النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي للإصابة خلال مباراة الفريق أمام بلاتينيوم، واضطر إلى مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 20، ليحل زميله حسين الشحات بديلا له.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقق فوزا ثمينا على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد السلام، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبعد الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في المجموعة الثانية بدوري الأبطال ليتساوى مع النجم الساحلي والهلال السوداني بعد ثلاث جولات.