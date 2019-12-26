عناوين الصحف الرياضية العالمية: أوديغارد يعود لريال مدريد.. ليفاندوفسكي سجل أكثر من ميسي.. والثالثة لا تحتمل الخطأ (صور)

شكل مستقبل عدة نجوم وقضاء عطلتهم ولقاءات البوكسينغ داي في إنجلترا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية السعودية ولقاءات المنافسات الأفريقية للأندية.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية والعربية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على راؤول غوانزاليس أسطورة ريال مدريد ومدرب الفريق الثاني وكتبت :“ طريقة راؤول ”.

كما تحدثت عن أرثور فيدال متوسط ميدان برشلونة وكتبت :“ أرثور فيدال : تحطيم الأرقام القياسية ”.

آس

ركزت الصحيفة على النجم النرويجي الشاب مارتين أوديغارد المعار من ريال مدريد لريال سوسيداد وكتبت :“ أوديغارد يعود في يونيو ”.

كما اهتمت بهدافي سنة 2019 وكتبت :“ ليفاندوفسكي أفضل هداف في سنة 2019 ، سجل 54 هدفا أكثر من ميسي بـ4 أهداف ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مستقبل المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو لاعب تشيلسي وكتبت :“ جيرو : الإنقاد للدوري الفرنسي الدرجة الأولى ”.

كما اهتمت بالدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :“ ليفربول مستعد للبوكسينغ داي ”

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار النصر السعودي وكتبت :“ النصر وفيتوريا يؤجلان التجديد ”.

كما تحدثت عن قرار لجنة الاحتراف وكتبت :“ لجنة الاحتراف تطالب بتفاصيل العقود ”.

الصحيفة اهتمت باحتجاج فرض ضمك وكتبت :“ ضمك يعزز احتجاجه على الأهلي“ وكتبت عن الاتحاد :“ الاتحاد يسلم تقارير الهيئة ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برفقة عائلته في دبي وكتبت :“ رونالدو في دبي ”.

كما اهتمت بدوري الخليج العربي وكتبت :“ الملك في اختبار الصدارة أمام الظفرة ”.

الصحيفة تحدثت عن الدوري الإنجليزي الممتاز وصدام ليفربول وليستر سيتي وكتبت :“ الريدز والثعالب صدام المتصدر والوصيف ”.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على مشاركة الأندية المغربية في المسابقات الأفريقية ولقاءات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف وكتبت :“ الثالثة لا تحتمل الخطأ ”.

كما تحدثت عن تعيين المدرب الزوطني السابق والحارس السابق بادو الزاكي مدير للمنتخبات الوطنية وكتبت :“ الواكي مديرا للمنتخبات لكن بأي دور ؟ ”.

ولم تصدر الصحف الإيطالية اليوم الخميس بسبب أعياد الكريسماس.