تعرف على تصنيف المنتخبات العالمية والعربية في تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر

حافظ منتخب بلجيكا على صدارته للتصنيف الشهري، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا”، لشهر ديسمبر الحالي، ولم يحدث تغيير على بقية المنتخبات العشرة الأولى عالميًّا.

كما حافظت بعض المنتخبات العربية، على تصنيف الشهر الماضي، مثل: تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية.

ويأتي منتخب السنغال في صدارة التصنيف الأفريقي، وفي المركز الـ20 عالميًّا.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني على المستوى الأفريقي، والـ27 عالميًّا، ثم منتخب الجزائر، الرابع أفريقيًّا والـ35 عالميًّا، بينما حل منتخب المغرب في المركز الخامس أفريقيًّا، والـ43 عالميًا، ومصر في المركز السابع أفريقيًّا والـ51 عالميًا.

وعلى مستوى قارة آسيا، تقدم منتخب البحرين، بطل خليجي 24، مركزًا واحدًا ليصبح رقم 99 عالميًّا، والسابع عشر آسيويًّا، في حين حل منتخب السعودية في المركز الـ67 عالميًّا والسادس آسيويًّا.

وفيما يلي ترتيب أول 10 منتخبات عالميًّا:

بلجيكا

فرنسا

البرازيل

إنجلترا

أوروغواي

كرواتيا

البرتغال

إسبانيا

الأرجنتين

كولومبيا

وفيما يأتي أول 10 منتخبات على المستوى الأفريقي:

السنغال

تونس

نيجيريا

الجزائر

المغرب

غانا

مصر

الكاميرون

مالي

الكونغو الديموقراطية

وفيما يأتي أول 10 منتخبات في آسيا:

اليابان

إيران

كوريا الجنوبية

أستراليا

قطر

السعودية

العراق

الإمارات

الصين

سوريا