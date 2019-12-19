في بيان رسمي.. ريال مدريد يفتح النار على حكم مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة (صورة)

هاجم نادي ريال مدريد، أداء الحكم أليخاندرو خوسي هيرنانديز، الذي أدار مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وندد ريال مدريد، عبر حسابه على موقع ”تويتر“ بأدء الحكم أليخاندرو خوسي هيرنانديز، لعدم احتساب ركلتي جزاء لصالح المدافع الفرنسي رافائيل فاران، وعدم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو ”VAR“.

وجاء في بيان ريال مدريد ”تعرض رافائيل فاران لحالتين من أكثر الحالات جدلًا في كلاسيكو كامب نو، حيث عانى اللاعب الفرنسي من تدخلين استدعى تدخل الحكم هيرنانديز، إذ تعرض اللاعب لشد عندما صعد لتلقي ركنية في الدقيقة 17 ومن ثم تدخل كليمونت لينغليت على فخده في منطقة الجزاء والتي لم يرها حكم الـ“VAR“.

وتابع ”بعد دقيقتين فقط، في ركلة ركنية أخرى أمسك إيفان راكيتيتش قميص فاران وأسقطه داخل منطقة الجزاء، وهذه المرة أيضًا لم يقرر حكم الـ“VAR“، أو الحكم هيرنانديز من اتخاذ أي قرار فيها“.

وانتشرت صورة لفخذ فاران عقب المباراة، وتبدو عليها آثار تدخل لينغليت، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وفشل لاعبو الفريقين في زيارة الشباك، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي هو الأول منذ نحو 17 عامًا، وكان آخر تعادل سلبي في نوفمبر 2002.

ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى نقطة، (36 نقطة لكل منهما)، حيث يتصدران جدول ترتيب الدوري الإسباني، لكن برشلونة يتقدم بفارق الأهداف.

وشهدت المباراة تسجيل رقم قياسي من سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، إذ رفع رصيده إلى 43 مشاركة في الكلاسيكة، لينفرد بالرقم القياسي، مقابل 42 مباراة لليونيل ميسي لاعب برشلونة في المركز الثاني على لائحة أكثر اللاعبين المشاركين في الكلاسيكو.

وحافظ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على سجله الخالي من الخسائر على ملبع كامب نو.

وقاد زيدان ريال مدريد في 5 مباريات على ملعب كامب نو، حقق فيها الفريق الملكي الفوز مرتين، في حين انتهت 3 مباريات بالتعادل، ولم يخسر ريال مدريد أي مباراة على معقل برشلونة، تحت قيادة زيدان.