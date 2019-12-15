الأفريقي يلدغ الصفاقسي ويقترب من صدارة ترتيب الدوري التونسي (فيديو)

أحرز ياسين الشماخي هدفًا قرب النهاية ليقود الأفريقي للفوز 1/0 على ضيفه الصفاقسي في قمة المرحلة الثانية عشرة للدوري التونسي الممتاز لكرة القدم ليتقدم للمركز الثاني، اليوم الأحد.

وخطف الشماخي هدف المباراة الوحيد عكس سير المباراة قبل 11 دقيقة من النهاية ليواصل الأفريقي شق طريقه نحو الصدارة بعدما نفض غبار أزمته المالية الخانقة.

وتقدم الأفريقي، الذي خسر مرة واحدة في 11 مباراة، للمركز الثاني برصيد 22 نقطة متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الصفاقسي الذي تراجع للمركز الثالث متساويًا مع الملعب التونسي لكنه خاض مباراة أقل.

وخصم الاتحاد الدولي (الفيفا) 6 نقاط من رصيد الأفريقي بسبب عدم تسديد مستحقات مالية سابقة.

ويتصدر الاتحاد المنستيري المسابقة برصيد 25 نقطة من 11 مباراة.

وسيطر الصفاقسي على معظم أوقات المباراة، لكن دون فاعلية على مرمى صاحب الأرض، بينما تألق حارس الأفريقي عاطف الدخيلي وتصدى ببراعة لمحاولات خطيرة للمهاجم فراس شواط.

وحوّل مهاجم الصفاقسي شواط تمريرة عرضية بضربة رأس قوية نحو الشباك، لكن الدخيلي أنقذها بصعوبة قبل أن يتصدى لمحاولة خطيرة أخرى للمهاجم ذاته في الشوط الأول.

وعلى عكس سير اللعب تبادل الشماخي الكرة مع البديل زهير الذوادي قبل أن يسدد من مدى قريب في الشباك ليقود الأفريقي للانتصار التاسع في 11 مباراة.

ثلاثية مبينزا

وسجل المهاجم جي مبينزا القادم من الكونغو 3 أهداف ليقود الملعب التونسي إلى فوز كبير 3/1 على ضيفه النجم الساحلي اليوم.

وبدا أن النجم الساحلي بقيادة المدرب الإسباني ”خوان كارلوس غاريدو“ في طريقه إلى تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في كافة المسابقات بعد أن فرض سيطرته على المباراة لكن دون فاعلية هجومية.

وافتتح مبينزا التسجيل لأصحاب الأرض عندما تستلم الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يراوغ زياد بوغطاس مدافع النجم الساحلي ويسددها في الشباك في الدقيقة 33.

وعزز مبينزا النتيجة عندما استغل خطأ دفاعيًا وهزَّ الشباك قبل نهاية الشوط الأول.

وقلص المهاجم حسام حاج حسن الفارق للنجم في الدقيقة 64، لكن مبينزا فرض نفسه مرة أخرى وأعاد فارق الهدفين للملعب التونسي ورفع رصيده إلى 5 أهداف في المسابقة بهدفه الثالث بعدها بدقيقة واحدة.

وسنحت للنجم فرصة لتقليص الفارق عندما حصل على ركلة جزاء، لكن صانع اللعب ياسين الشيخاوي أطاح بالكرة أعلى العارضة قبل دقيقة من نهاية المباراة.

ومُنِيَ النجم الساحلي بخسارته الأولى بقيادة غاريدو، بينما أكد الملعب التونسي جاهزيته هذا الموسم بعد فوزين متتاليين على فريقين منافسين على اللقب عقب الإطاحة بالصفاقسي خارج أرضه الجولة الماضية.

ورفع الملعب التونسي رصيده إلى 21 نقطة من 12 مباراة في المركز الثالث متساويًا مع الصفاقسي الذي خاض مباراة أقل، بينما توقف رصيد النجم الساحلي عند 17 نقطة من 9 مباريات في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى أهدر اتحاد تطاوين تقدمه بهدف في وقت مبكرًا ليخسر 2/1 أمام مستضيفه حمام الأنف.

وتقدم اتحاد تطاوين عبر رفيق الكمرجي بعد 4 دقائق من البداية، لكن غيث الصغير أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 16.

وسجل قاسم العوني هدف الفوز لحمام الأنف في الدقيقة 26 ليرفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط في المركز 12، بينما ظل اتحاد تطاوين في ذيل الترتيب بـ5 نقاط.

انتصار القيروان وهلال الشابة

وسحق شبيبة القيروان ضيفه البنزرتي 3/0، فيما حقق هلال الشابة الوافد الجديد فوزًا مستحقًا 3/1 على اتحاد بنقردان.

وسجل ثلاثية شبيبة القيروان أحمد عمار في الدقيقة ،42 وياسين الصالحي من ركلة جزاء في الدقيقة ،62 والأمجد عامر في الدقيقة قبل الأخيرة.

وتقدم شبيبة القيروان للمركز التاسع برصيد 12 نقطة، بينما تراجع البنزرتي إلى المركز الحادي عشر بعد أن توقف رصيده عند 11 نقطة.

وتُوِّج هلال الشابة أفضليته على ضيفه اتحاد بنقردان بافتتاح التسجيل عبر فادي الفالحي بعد ربع ساعة من البداية، وضاعف النتيجة بواسطة نادر قارة في الدقيقة 52 قبل أن يعزز تفوقه عن طريق شاكر الزواغي في الدقيقة 64، وبعدها بدقيقتين قلص البرازيلي ريكاردو بيريرا الفارق لاتحاد بنقردان.

وقال طارق ثابت مدرب اتحاد بنقردان، الذي لم ينتصر للمباراة الخامسة على التوالي:“المنافس كان الأفضل أغلب فترات اللقاء واستحق الفوز“.

ويحتل هلال الشابة المركز الثامن برصيد 14 نقطة من 11 مباراة متأخرًا بفارق 4 نقاط عن اتحاد بنقردان صاحب المركز الخامس الذي خاض مباراة أكثر.