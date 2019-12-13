صدمة لجماهير نادي الهلال السعودي قبل مباراة الترجي بكأس العالم للأندية

تلقت جماهير نادي الهلال السعودي صدمة كبيرة قبل ساعات من خوض ”الزعيم“ للمباراة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية أمام الترجي التونسي.

وبعد الإعلان عن استبعاد اللاعب سلمان الفرج من المباراة، تعرض كلاً من الفرنسي بافيتمبي غوميز والإيطالي سيبستيان جيوفينكو لإصابات ستبعدهما عن المباراة.

ومن المتوقع أن يحل البرازيلي كارلوس إدواردو بدلاً من جيوفينكو على أن يبدأ عمر خربين بدلاً من فوميز وسيتواجد محمد كنو بدلاً من سلمان الفرج.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للزعيم السعودي التي طال انتظارها في حين تكون مشاركة الترجي هي الثالثة له بعد نسختي عام 2011 و2018.

ويلتقي الفائز في المباراة مع فلامنغو البرازيلي في الدور نصف النهائي من المسابقة.

يذكر أن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي، اعترف بصعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه غدًا السبت أمام الترجي التونسي الذي يتمتع بالخبرة والثقة، لكنه أشار إلى أن فريقه على أتم الاستعداد لهذه المباراة المهمة.

قال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي: ”نحن هنا بعد انتهاء منافسات دوري أبطال آسيا ومتحمسون لهذه البطولة، في مثل هذه البطولات تكون المباراة التالية حياة أو موت“.

وأشار: ”الخبرة مهمة جدًا في المنافسة على هذا المستوى، ولكن من المهم أيضًا الحماس والتنظيم والحافز، ولدينا الكثير منها بعد الفوز باللقب الآسيوي، نريد الاستمرار بنفس القوة“.

وأكد: ”شاهدنا فريق الترجي ونعرف أنه فريق جيد من الناحية البدنية، كما يتمتع بالخبرة والنضج والثقة، لدينا أيضًا مستويات جيدة ودافع قوي، ونتطلع لمباراة الغد لأنها بمثابة النهائي“.

وأضاف: ”المشاركة في البطولة الحالية لحظة رائعة وتجربة جيدة، نشعر بالسعادة لما أنجزناه آسيويًا، ولكننا نعلم أن مباراة الغد شيء آخر، ويجب أن تكون لدينا الجاهزية والحافز، في هذه المباريات ليس هناك مجال آخر سوى الفوز، أعتقد أن الفريق لديه إرادة ورغبة قوية في الفوز بالمباراة“.

وعمّا إذا كانت الفرصة الذهبية سانحة أمام الفريق للفوز باللقب، قال لوشيسكو: ”نركز الآن على المباراة التالية ونتعامل مع كل مباراة على حِدة، وهدفنا الوصول بعيدًا في البطولة“.