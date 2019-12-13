لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي: هذا ما أسعى إليه أمام الترجي

اعترف الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بصعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه غدًا السبت أمام الترجي التونسي الذي يتمتع بالخبرة والثقة، لكنه أشار إلى أن فريقه على أتم الاستعداد لهذه المباراة المهمة.

قال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي: ”نحن هنا بعد انتهاء منافسات دوري أبطال آسيا ومتحمسون لهذه البطولة، في مثل هذه البطولات تكون المباراة التالية حياة أو موت“.

وأشار: ”الخبرة مهمة جدًا في المنافسة على هذا المستوى، ولكن من المهم أيضًا الحماس والتنظيم والحافز، ولدينا الكثير منها بعد الفوز باللقب الآسيوي، نريد الاستمرار بنفس القوة“.

وأكد: ”شاهدنا فريق الترجي ونعرف أنه فريق جيد من الناحية البدنية، كما يتمتع بالخبرة والنضج والثقة، لدينا أيضًا مستويات جيدة ودافع قوي، ونتطلع لمباراة الغد لأنها بمثابة النهائي“.

وأضاف: ”المشاركة في البطولة الحالية لحظة رائعة وتجربة جيدة، نشعر بالسعادة لما أنجزناه آسيويًا، ولكننا نعلم أن مباراة الغد شيء آخر، ويجب أن تكون لدينا الجاهزية والحافز، في هذه المباريات ليس هناك مجال آخر سوى الفوز، أعتقد أن الفريق لديه إرادة ورغبة قوية في الفوز بالمباراة“.

وعمّا إذا كانت الفرصة الذهبية سانحة أمام الفريق للفوز باللقب، قال لوشيسكو: ”نركز الآن على المباراة التالية ونتعامل مع كل مباراة على حِدة، وهدفنا الوصول بعيدًا في البطولة“.

وعن استعداد سيباستيان جيوفينكو، وياسر الشهراني، لمباراة الغد وسط بعض الإصابات التي ضربت الفريق، قال لوشيسكو: ”في هذه الفترة من الموسم، كل فريق يعاني من المشاكل، ولكن كل الفرق جاهزة لتعطي أكثر مما لديها، أتوقعها مباراة صعبة لأن الفريقين يقدمان كرة جيدة وإن اختلفت في أسلوبها، نسعى دائماً للتحكم في سير مجريات المباراة“.

واختتم: ”الهلال يضم بين صفوفه لاعبين شاركوا في النهائي الأسيوي سابقًا، وللفوز بلقب دوري الأبطال يجب أن تتمتع بالخبرة“.

في نفس السياق أعرب نجم فريق الهلال السعودي، محمد الشلهوب، عن أمله في الوصول بعيدًا ببطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق لديه الطموح دائمًا للمنافسة بقوة في مثل هذه البطولات، ويتطلع بالتأكيد لبلوغ النهائي والمنافسة على اللقب.

قال اللاعب في المؤتمر الصحافي لفريقه اليوم الجمعة: ”نشعر بالسعادة للمشاركة في البطولة، نخوض أول مباراة أمام فريق الترجي التونسي، ونتمنى أن تعكس المواجهة قوة الكرة العربية، الخطوة الأولى دائمًا تكون في غاية الأهمية“.

وأضاف: ”بالنسبة لي أرى أن الفرق التونسية قوية، أتذكر أننا لعبنا سابقًا أمام الصفاقسي والنجم الساحلي والأفريقي“.

وأشار إلى أنه مازال يتذكر ذكريات المواجهة بين المنتخبين السعودي والتونسي في كأس العالم 2006 في ألمانيا.

وعن التغيير الذي أحدثه المدرب رازفان لوشيسكو منذ توليه المسؤولية، قال الشلهوب: ”استطاع المدرب تهيئتنا نفسيًا منذ اليوم الأول له مع الفريق، نشكره على الفترة الماضية، ونتمنى استمراره معنا لأن الفريق بحاجة إليه“.

وأكد اللاعب أن الهلال يستحق دائمًا التواجد بين أفضل أندية العالم، وأنه يستمتع بالتأكيد بالمشاركة في هذه البطولة.

واختتم: ”نسعى للوصول إلى نهائي كأس العالم، وكذلك الفوز باللقب، تطور الكرة العربية واضح الآن، والوقت حان للمنافسة بقوة، خاصة أن العديد من اللاعبين العرب يتألقون في أكبر دوريات العالم“.