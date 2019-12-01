المصري وبيراميدز ونهضة بركان.. انتصارات مصرية ومغربية في بداية دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية

أحرز كريم العراقي هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود المصري البورسعيدي لفوز ثمين 3-2 على مستضيفه نواذيبو الموريتاني بينما تصدر بيراميدز المجموعة الأولى بعد فوزه خارج أرضه أيضًا 3-1 على إينوجو رينجرز النيجيري ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم اليوم الأحد.

وتصدر بيراميدز المجموعة بثلاث نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على منافسه المحلي المصري البورسعيدي بينما ظل نواذيبو ورينجرز بدون نقاط.

وأحرز النيجيري أوستن أموتو ثنائية للمصري بواقع هدف في كل شوط إذ تقدم للضيوف بضربة رأس في الدقيقة 20 لكن بعد استئناف اللعب بدقيقة واحدة أدرك أبوبكر بيجيلي التعادل لنواذيبو من وضع انفراد بمرمى أحمد مسعود حارس المصري.

ووضع اللاعب ذاته فريقه في المقدمة بالدقيقة 55 عندما أحسن استقبال تمريرة داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة من فوق رأس مسعود لكن أموتو قاد هجمة مرتدة وأدرك التعادل بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع تابع العراقي تمريرة عرضية بعد هجمة مرتدة ليحوّل الكرة نحو المرمى من مدى قريب ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا خارج أرضه.

وفي نيجيريا حقق بيراميدز انتصاره الرابع خارج أرضه في مشاركته القارية الأولى.

وأكمل رينجرز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه توبي أولوسيسي مع نهاية الشوط الأول.

وتقدم رينجرز بهدف في الدقيقة 29 عن طريق إبراهيما أولاويين في الدقيقة 28 لكن بيراميدز أدرك التعادل في الدقيقة 54 عبر ركلة جزاء نفذها محمد فاروق بنجاح.

ونجح البديل التونسي عمر لعيوني في وضع الضيوف في المقدمة في الدقيقة 83 عندما انطلق وأرسل تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وأضاف إسلام عيسى الهدف الثالث لبيراميدز من ركلة جزاء أخرى قبل النهاية بثلاث دقائق.

وفي استاد السلام بالقاهرة تعادل النصر الليبي 1-1 مع ضيفه جوليبا المالي في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

ومنح الحاجي با التقدم للضيوف في الدقيقة 52 لكن خالد المريمي أدرك التعادل في الدقيقة 68.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها تعادل بيدفست ويتس الجنوب افريقي سلبيًا مع هورويا ضيفه الغيني.

* انتصار بركان

وفاز نهضة بركان المغربي وصيف بطل الموسم الماضي 3-صفر على ضيفه إيساي من بنين (إدجوبي سابقًا) ليتصدر المجموعة الثانية بثلاث نقاط متقدمًا بفارق نقطتين عن موتيما بيمبي من الكونجو الديمقراطية وزاناكو الزامبي بعد تعادلهما 1-1 بينما يتذيل إيساي المجموعة بدون رصيد.

وضغط نهضة بركان منذ البداية حيث مرت تسديدة القائد محمد عزيز في الدقيقة الثانية فوق العارضة بينما سدد لاعب الوسط سهيل يشو بعد خمس دقائق بمحاذاة القائم الأيسر ثم سدد بكر الهلالي في الدقيقة التاسعة في يد الحارس من مسافة قريبة.

وانتظر نهضة بركان حتى الدقيقة 26 ليفتتح التسجيل عبر زيد كروش الذي هز شباك الضيوف من وضع انفراد.

وأضاف حمادة العشير الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعد تمريرة عرضية من الجهة اليسرى.

وبعد إهدار عدة فرص في الشوط الثاني أكمل البديل جابرييل واتارا من بوركينا فاسو الثلاثية قبل أربع دقائق من النهاية بعد تمريرة متقنة من عزيز.

* حسنية أغادير يتصدر

وتصدر حسنية أغادير المغربي المجموعة الرابعة بفضل فوزه 2-صفر على ضيفه انيمبا النيجيري.

ووضع حسنية أغادير أول ثلاث نقاط في رصيده متقدمًا بفارق نقطتين عن فريقي سان بيدرو من ساحل العاج وبارادو الجزائري بعد تعادلهما سلبيًا بينما يتذيل انيمبا المجموعة بدون رصيد.

ومنح المهاجم كريم البركاوي التقدم لحسنية أغادير في الدقيقة 14 بعد تسديدة أساء حارس الضيوف التعامل معها لتسكن مرماه.

وعزز السنغالي ماليك سيسي النتيجة بعدها بخمس دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.