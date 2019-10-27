النادي المصري البورسعيدي يضع قدمًا في كأس الكونفدرالية الأفريقية بفوز كاسح على بطل سيشل

وضع النادي المصري البورسعيدي، قدمًا في دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي ”كأس الكونفيدرالية“، بعدما حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 4/1 خارج ملعبه على كوت دي أور بطل سيشل، اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 الإضافي بالبطولة.

وتقدم المصري بهدف من توقيع أحمد ياسر بعد مرور 6 دقائق من صافرة انطلاق المباراة، وأضاف الفلسطيني محمود وادي الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 14، قبل أن يحرز النيجيري أوستين أموتو الهدف الثالث في الدقيقة 90+1، في حين سجل أحمد جمعة الهدف الرابع في الدقيقة 90+2.

وأصبح المصري قريبًا جدًا من التأهل إلى دور المجموعات بكأس المصري الكونفيدرالية، حيث إن بطل سيشيل يحتاج إلى الفوز بفارق 5 أهداف في مباراة الإياب التي تقام في مصر يوم 3 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وبفوزه على بطل سيشل يكون المصري قد حقق إنجازًا لم يحققه بعدما انتصر في مباراتين متتاليتين خارج أرضه للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية.

وكان المصري قد فاز على ماليندي بطل زنجبار 4/1 في دور الـ 32 الأول خارج أرضه.

ويشارك المصري في بطولات أفريقيا للمرة السادسة، ولم يلعب سوى في كأس الاتحاد والكونفيدرالية وأبطال الكؤوس.

وخاض الفريق البورسعيدي 21 مباراة خارج ملعبه، حقق الفوز في 4 منها وخسر 10 مرات وتعادل في 7.