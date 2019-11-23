أهداف مباراة الرجاء والوداد في كأس محمد السادس للأندية الأبطال (فيديو)

اقتنص نادي الرجاء بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تعادله أمام الوداد 4/4، في إياب الدور الـ16، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وبدأ الفريقان المباراة بأسلوب هجومي، إلى الدقيقة 11 باختراق من الحداد في مربع العمليات، قبل أن يتعرض لعرقلة داخل مربع العمليات، واحتسب الحكم المصري محمود البنا ركلة جزاء، سجل منها محمد النهيري الهدف الأول للوداد.

وأدخل زوران مانولوفيتش مدرب الوداد، المهاجم أيمن الحسوني بدلًا من إسماعيل الحداد مع بداية الشوط الثاني، الذي بدأه الرجاء ضاغطًا، الأمر الذي أربك دفاع الوداد، إلى أن تمكن من اصطياد ركلة جزاء سجلها محسن متولي في الدقيقة 50.

صورة رائعة واستثنائية وتاريخية.. تحولات وتقلبات وإثارة#الرجاء يتأهل إلى ربع النهائي بعدما حول تأخره 1-4 إلى تعادل 4-4 مع #الوداد

شاهد أهداف الديربي المثير#الوداد_الرجاء #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/PTzjxq6j01 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 23, 2019

وتمكن البديل أيمن الحسوني من تسجيل الهدف الثاني من رأسية في الدقيقة 57، ودقيقة بعد هذا الهدف استفاد الكعبي من خطأ من الورفلي، وانفرد بالحارس الزنيتي وسجل الهدف الثالث.

واستغل الوداد اندفاع الرجاء، حيث تمكن بديع أووك من تسجيل الهدف الرابع، من تسديدة قوية في الدقيقة 73، وبعد دقيقة من هذا الهدف سجل أحداد الهدف الثاني للرجاء.

وأعاد هذا الهدف الأمل للاعبي الرجاء، وهو ما كان عندما سجل متولي الهدف الثالث من ركلة جزاء، في الدقيقة 89، وأضاع الكعبي كرة تأمين الفوز في الوقت بدل الضائع، عندما انتزع الكرة من الحارس الزنيتي، وسدد في المرمى الفارغة، غير أن أحد المدافعين أبعد الكرة، قبل أن يسجل مالونجو هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من رأسية، وهو الهدف الذي كان عنوانًا لتأهل الرجاء.