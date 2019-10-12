الرجاء المغربي يحقق في شكوى لاعب شاب تعرض لـ“تصرفات غير أخلاقية“ من مدربه

كشف نادي الرجاء المغربي الرياضي عن تحقيقه في شكوى تلقاها من أحد لاعبي نادي الشباب ”تتعلق بتصرفات غير أخلاقية تمس بعرضه“.

وذكر النادي في بيان له اليوم السبت ”وضح المكتب المديري علم نادي الرجاء الرياضي للرأي العام والجمهور الرجاوي، الذي تلقى مساء يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 إفادة من لاعب من فئة الشباب، تتعلق بتصرفات غير أخلاقية تمس بعرضه، فقد يكون تعرض لها من قبل المكلف بالتدريب بنادي الرجاء الرياضي“.

وأضاف البيان: ”بمجرد توصله بهذه الإفادة، بادر المكتب المديري إلى اتخاذ التدابير التالية: أولا، مواجهة المشكو المعني بالأمر بالوقائع التي أفضت إلى إنهاء ارتباطه بالنادي بصفة حالية ونهائية“.

وتابع: ”وضع شكوى لدى السلطات القضائية المختصة بخصوص تلك الوقائع لاتخاذ التدابير والإجراءات القانونية، وتقديم الدعم النفسي للشاب الذي صدرت عنه الإفادة والتواصل الدائم مع أفراد عائلته“،

وأشار البيان: ”في هذا الإطار اجتمع المكتب المديري بصفة مستعجلة مع جميع مسؤولي الفئات الشابة الذي خلص لاتخاذ التدابير والآليات اللازمة النفسية منها والوقائية، من أجل حماية المواهب الكروية الشابة لنادي الرجاء الرياضي“.

وأتم البيان: ”لا يسع نادي الرجاء الرياضي إلا أن يشدد على حرصه التام على احترام مبادئ التربية الصالحة والتكوين الرياضي السليم وحماية الشباب وتفعيل سياسته المرجعية، التي تهدف إلى مواصلة تنشئة مواهب رياضية مكونة تربويًا ودراسيًا ورياضيًا في إطار بيئة سليمة“.

جمهور الرجاء

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن مؤخرًا أن جمهور الرجاء الرياضي المغربي كان حاضرًا بكثافة في مباراة فريقه أمام هلال القدس الفلسطيني، في دور 32 من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بتواجد 43 ألف مشجع في مباراة الفريق المغربي أمام نظيره الفلسطيني.

وأكد الاتحاد العربي، أن الجماهيرحضرت بكثافة خلال مباريات دور الـ32 في مختلف الملاعب العربية، حيث كان جمهور نادي الرجاء المغربي الأكثر حضورًا في مباراة فريقه أمام فريق هلال القدس الفلسطيني، حيث أعرب الاتحاد العربي عن تمنياته بحضور مكثف من كافة الجماهير في مباريات دور الـ16 القادمة.

وكان الرجاء قد نجح في التأهل لدور الـ16، ويتواجد في دور الـ16 كل من الاتحاد السكندري، والإسماعيلى، والترجى التونسي، واتحاد جدة ، والوداد المغربى، والرجاء المغربى، ونواذيبو الموريتانى، وأولمبيك آسفي المغربي، ومولودية الجزائر، والوصل الإماراتى، والجزيرة الإماراتي، والمحرق البحريني، والشرطة العراقى، والقوة الجوية العراقي، وشباب الأردن، والشباب السعودي.

جدير بالذكر أن الرجاء جاء في المركز الثاني بترتيب الدوري الموسم الماضي 2018-2019 بعدما جمع 55 نقطة، أما غريمه الوداد البيضاوي فقد توج بطلًا بعدما جمع 59 نقطة.