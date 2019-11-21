رسميًا.. كاف يعلن إقامة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي بقطر في هذا التوقيت

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) إقامة مباراة السوبر بين بطلي دوري الأبطال وكأس الاتحاد في قطر، بينما تستضيف مصر حفل توزيع جوائزه لعام 2019 مطلع العام المقبل.

وتوج الترجي التونسي بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي وسيلتقي مع الزمالك المصري بطل كأس الاتحاد في 14 فبراير/ شباط المقبل في الدوحة.

واجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي في القاهرة برئاسة أحمد أحمد وأثنت على عمل اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس الأمم تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر.

وتختتم البطولة غدًا الجمعة بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث بين جنوب أفريقيا وغانا، بينما تلتقي مصر، صاحبة الأرض والجمهور، مع ساحل العاج في المباراة النهائية على استاد القاهرة.

وشهد الاجتماع أيضًا التصديق على قرار لجنة الطوارئ بالكاف بإنهاء العقد مع شركة لاغاردير سبورتس والموافقة على ثلاث فئات جديدة لجوائز الاتحاد، وهي أفضل لاعب في مسابقات الأندية وأفضل رئيس لنادٍ افريقي وجائزة تقدير خاصة للمساهمات في المجتمع.

وسيقام حفل توزيع الجوائز لعام 2019 في السابع من يناير كانون الثاني المقبل في مصر.

وقرر الكاف اعتماد تواريخ المرحلة النهائية من بطولة كأس الأمم 2021 في الكاميرون.

واختار الاتحاد الأفريقي في اجتماعه في القاهرة اليوم أن يمثل القارة في بطولة كأس العالم للأندية 2021 أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دوري الأبطال موسم 2020-2021.

Decisions of CAF Executive Committee ???? — CAF (@CAF_Online) November 21, 2019

ورفع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، راية التحدي في وجه الاتحاد الأفريقي، وأكد رفضه إقامة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في دولة قطر.

وقال منصور في أكتوبر الماضي: ”أجدد رفضي إقامة مباراة السوبر الأفريقي في قطر. والبعض يتحدث عن عقوبات كبيرة من الكاف حال انسحابنا من هذا اللقاء“.

وأضاف: ”لو وصلت هذه العقوبات لهبوطنا للقسم الثالث فلن نخوض مباراة السوبر الأفريقي في قطر، وموقفنا واضح ومعلن منذ فترة“.