بي إن سبورتس: ”كاف“ يعلن إقامة السوبر الأفريقي في قطر.. ويحدد له هذا الموعد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم“ كاف“ إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في قطر يوم 14 فبراير 2020.

وقالت شبكة ”بي إن سبورت“ في تغريدة على موقع ”تويتر“: ”الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن إقامة كأس السوبر الأفريقية بالدوحة في 14 فبراير 2020“.

وتجمع مباراة السوبر الأفريقي الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا، مع الزمالك المصري، بطل كأس الاتحاد الأفريقي ”كأس الكونفدرالية“.

ونال الترجي لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في مواجهة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي، في حين نال الزمالك لقب الكونفيدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

ورفع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، راية التحدي في وجه الاتحاد الأفريقي، وأكد رفضه إقامة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في دولة قطر.

وقال مرتضى منصور في أكتوبر الماضي: ”أجدد رفضي إقامة مباراة السوبر الأفريقي في قطر. والبعض يتحدث عن عقوبات كبيرة من الكاف حال انسحابنا من هذا اللقاء“.

وأضاف ”لو وصلت هذه العقوبات لهبوطنا للقسم الثالث فلن نخوض مباراة السوبر الأفريقي في قطر، وموقفنا واضح ومعلن منذ فترة“.