 وهبي الخزري يقود تونس لتخطي غينيا الاستوائية بتصفيات أمم أفريقيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

وهبي الخزري يقود تونس لتخطي غينيا الاستوائية بتصفيات أمم أفريقيا (فيديو)

وهبي الخزري يقود تونس لتخطي غينيا الاستوائية بتصفيات أمم أفريقيا (فيديو)

المصدر: رويترز

أحرز وهبي الخزري هدفًا متأخرًا ليقود تونس للفوز خارج أرضها 1-صفر على غينيا الاستوائية وتصدر المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021.

وهز الخزري لاعب سانت إيتيين الفرنسي الشباك مجددًا ليقود تونس للفوز الثاني على التوالي في جولتين.

ومرر صانع اللعب يوسف المساكني كرة متقنة إلى البديل أنيس البدري داخل منطقة الجزاء ليحوّلها إلى الخزري الذي سدد في الشباك قبل ربع ساعة من النهاية.

وكان الخزري سجل هدفين في فوز تونس 4-1 على ليبيا في افتتاح منافسات المجموعة العاشرة قبل أربعة أيام في استاد رادس.

وحول منتخب ليبيا تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على تنزانيا في المجموعة ذاتها.

وتتساوى ليبيا مع تنزانيا برصيد ثلاث نقاط بينما تظل غينيا الاستوائية دون رصيد.

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