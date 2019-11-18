تونس تسعى لتأكيد مكانتها بين كبار أفريقيا أمام غينيا الاستوائية

يسعى منتخب تونس لتأكيد مكانته بين الفرق الكبيرة في القارة الأفريقية عندما يواجه غينيا الاستوائية خارج الديار، غدًا الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021 لكرة القدم.

ويأمل منتخب تونس بقيادة المدرب منذر الكبير في تأكيد بدايته القوية بمنافسات مجموعته بعد أن سحق جاره الليبي 4-1 في الجولة الافتتاحية.

وقال الكبير في تصريحات صحفية: ”ستكون مواجهة صعبة لكن علينا أن نثبت قدرتنا على فرض السيطرة وتسجيل الأهداف خارج أرضنا مثلما نفعل على ملعبنا“.

وأضاف مدرب تونس: ”سنخوض اختبارًا آخر ويجب أن نؤكد أننا من أكبر المنتخبات في أفريقيا“.

ويعوّل منتخب تونس، الذي حل رابعًا ببطولة كأس أمم أفريقيا بمصر، على الانسجام بين لاعبي خط الوسط بقيادة إلياس السخيري لاعب كولونيا الألماني وفرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري وفاعلية خط هجومه المكون من وهبي الخزري ويوسف المساكني وسيف الدين الخاوي.

ويتطلع منتخب تونس لتصدر مجموعته على طريق التأهل للنهائيات القارية للمرة الـ 20 في تاريخه.

وسبق لتونس التتويج باللقب القاري مرة واحدة عندما استضافت البطولة على أرضها في 2004.