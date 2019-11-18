الاتحاد البيضاوي بطلًا لكأس المغرب على حساب حسنية أغادير

تُوِّج الاتحاد البيضاوي، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، بلقب كأس العرش المغربي لكرة القدم بعد فوزه 2/1 على حسنية أغادير في النهائي بمدينة وجدة، اليوم الإثنين.

وهذه المرة الثانية التي يحصل فيها فريق من الدرجة الثانية على اللقب بعد فريق مجد المدينة العام 2000، بينما وصل وداد فاس إلى نهائي العام الماضي وخسر أمام نهضة بركان.

وخسر حسنية أغادير، بطل الدوري عامي 2002 و2003، في النهائي للمرة الثالثة بعد نسختي 1963 و2006.

وبعد هذا الإنجاز ضمن الاتحاد البيضاوي المشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي في الموسم المقبل.

وضغط حسنية أغادير منذ البداية رغم أن الاتحاد البيضاوي كان بإمكانه افتتاح التسجيل في الدقيقة الأولى.

وتقدم حسنية أغادير بهدف المهاجم السنغالي ماليك سيسي في الدقيقة 14 من متابعة لكرة مرتدة من الحارس يوسف مطيع، عقب تسديدة كريم البركاوي.

وأدرك الاتحاد البيضاوي التعادل بعد 3 دقائق عبر المهاجم أسامة المليوي الذي استغل تقدم الحارس عبدالرحمن الحواصلي.

وحصل الاتحاد البيضاوي على ركلة جزاء في الدقيقة 75 بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد ليضيف المليوي الهدف الثاني.

وأهدر حسنية أغادير التعادل بعد 4 دقائق عندما تصدى الحارس مطيع لمحاولة سيسي الخطيرة.

وعمّت الأفراح بين أنصار الاتحاد الرياضي، الذي صعد هذا العام لدوري الدرجة الثانية قادمًا من دوري الهواة، بينما ساد حزن كبير بين جمهور حسنية أغادير الذي غادر المدرجات على الفور، بينما ظل المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل جاموندي لمدة طويلة على مقعده وسط شعور بالصدمة.