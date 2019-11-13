خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب: عبدالرزاق حمدالله صار مُلازمًا لإحداث المشاكل.. ولا أدري لمَ اعتزل

رفض وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، الحديث عن أزمة عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي، واتخاذه قرارًا باعتزال اللعب الدولي أخيرًا، بعد عدم استدعائه في القائمة الأخيرة.

وقال خليلوزيتش لوسائل الإعلام المغربية في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء ونقله موقع ”le360“ المغربي: ”لقد تحدثت إلى العديد من اللاعبين بشأن حمدالله، ودائماً ما تحدث معه مشاكل، لا أدري لمَ اعتزل ولن أُعلِّق على الأمر، المنتخب المغربي يحتاج حاليًّا إلى الهدوء والصفاء“.

وأشار المدرب البوسني إلى أنه طوى صفحة حمدالله بشكل نهائي، لافتاً إلى أنه مهتم فقط بالعناصر الموجودة داخل كتيبة “أسود الأطلس”.

وتابع: ”المنتخب الوطني فوق الجميع ولا يجب لأي شخص أن يكون أنانيًّا“، مؤكدًا أنه للأسف لا يتواجد مع منتخب بلاده نظرًا لإمكانياته غير أن تصرفاته ربما غير مقبولة.

وكان فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، رد على قرار اعتزال عبد الرزاق حمد الله اللعب الدولي.

وأعلن حمد الله، أول أمس الاثنين، عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“، اعتزاله اللعب الدولي، بعد فترة من الأزمات مع مسؤولي المنتخب المغربي.

وفي تصريحات صحفية، أكد رئيس الاتحاد المغربي أنه ينتظر خطاب كتابي من حمد الله يفيد باعتزاله اللعب الدولي من أجل اتخاذ القرار الرسمي.

يذكر أن حمد الله كان تخلف عن معسكر المنتخب المغربي قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية الماضية، بسبب خلافه مع زميله فيصل فجر.

أمين حاريث

من جهة أخرى، كشف خليلوزيتش، على أنه تلقى اتصالًا من الدولي المغربي أمين حاريث لاستفساره عن سبب إبعاده من قائمة الأسود.

وأوضح: ”حاريث اتصل بي في منتصف الليل وسألني عن سبب عدم استدعائه وأكد لي أنه لن يتمكن من النوم“.

وأضاف المدرب البوسني: ”حاريث لا يستحق أن يحمل قميص المنتخب المغربي في الفترة الحالية“، مؤكدا أنه منحه فرصته في المباريات الودية إلا أنه لم يقدم أي إضافة.

وتابع خليلوزيتش أنه يجب على أمين حاريث احترام المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه ”عندما لا يكون أساسيًّا في التشكيلة يحاول فعل أي شيء من أجل اللعب، وهذا تصرف أعتبره أنانيًّا“.

وأكد خليلوزيتش أنه شاهد جميع مباريات حارث برفقة فريقه شالكة الألماني، قائلًا: ”شاهدت جميع مباريات حارث في الدوري الألماني ويجب عليه تقديم المستوى ذاته برفقة الأسود“.

يذكر أن المنتخب المغربي، سيواجه يوم الجمعة المقبل نظيره الموريتاني، في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021.