الخزري والخاوي يقودان تونس إلى فوز كبير على ليبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

أحرز وهبي الخزري هدفين وسيف الدين الخاوي مثلهما ليقودا تونس للفوز 4-1 على ضيفتها ليبيا في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة العاشرة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021، اليوم الجمعة.

وافتتح الخزري، العائد إلى تشكيلة تونس بعد غياب 3 مباريات، التسجيل في الدقيقة 33 قبل أن يضاعف لاعب الوسط الخاوي النتيجة في الدقيقة 42.

وقلص حمدو الهوني مهاجم الترجي التونسي الفارق لليبيا قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة.

لكن الخاوي لاعب أولمبيك مرسيليا الفرنسي عاد ليعزز تفوق أصحاب الأرض عندما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 52 من وضع انفراد.

وأكمل الخزري الرباعية قبل دقيقتين من النهاية لتضع تونس أول 3 نقاط في المجموعة العاشرة في بداية مشوارها بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون العام 2021.

وتتصدر تونس المجموعة بثلاث نقاط متساوية مع تنزانيا التي فازت على غينيا الإستوائية 2-1 اليوم أيضًا.