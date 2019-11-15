رياض محرز يغيب عن مباراة الجزائر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021

قال جمال بلماضي مدرب الجزائر اليوم الجمعة إن القائد رياض محرز سيغيب عن مباراة بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021 لأسباب شخصية.

وساهم رياض محرز جناح مانشستر سيتي في فوز كبير للجزائر بطلة أفريقيا 5/0 على زامبيا في بداية تصفيات كأس الأمم أمس الخميس.

وأبلغ بلماضي وسائل إعلام محلية: ”محرز سيغيب عن الرحلة إلى بوتسوانا لأسباب خاصة“ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتحل الجزائر ضيفة على بوتسوانا يوم الإثنين المقبل في ثاني جولات المجموعة التاسعة.

ورياض محرز البالغ من العمر 28 عامًا، شارك في 57 مباراة مع منتخب الجزائر، سجل فيها 15 هدفًا وصنع 30، وكان عنصرًا أساسيًا في تتويج محاربي الصحراء بكأس الأمم الأفريقية 2019.

وشارك رياض محرز مع مانشستر سيتي الموسم الحالي في 14 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وصنع 8 على مدار 923 دقيقة.