الجزائر تسحق زامبيا بخماسية في بداية مشوار الدفاع عن لقب كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

حقق المنتخب الجزائري (حامل اللقب) فوزًا كاسحًا على ضيفه الزامبي بخماسية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالكاميرون 2021.

بذلك، انتزع ”محاربو الصحراء“ أول ثلاث نقاط لهم في بداية المشوار نحو التأهل إلى العرس القاري.

وتقام غدًا الجمعة المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين منتخبي زيمبابوي وبوتسوانا.

أنهى المنتخب الجزائري صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه بهدف صعب عن طريق رامي بن سبعيني في الدقيقة 44.

وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، حيث كثف لاعبو الجزائر من هجماتهم في محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف.

وتمكن لاعبو الجزائر من تسجيل أربعة أهداف أخرى عن طريق بغداد بونجاح (هدفين) في الدقيقتين 68 و90 الأول له من ضربة جزاء، ويوسف بلايلي في الدقيقة 75، والعربي هلال سوداني في الدقيقة 86.

هدددددددددددددددددددددددف الجزائر الأول " رامي بن سبعيني " HD pic.twitter.com/WptAC975hH — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) November 14, 2019

هدددددددددددددددددددددددددف الجزائر الثاني " بغداد بو نجاح " HDpic.twitter.com/XI13eLOT2U — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) November 14, 2019

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الجزائر الثالث " يوسف البلايلي " هدف راااااااااااااااااااائع يا يوسف ???????? ????????pic.twitter.com/Z0AUu7uKmn — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) November 14, 2019

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الجزائر الرابع HDpic.twitter.com/XUEUMRBixs — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) November 14, 2019