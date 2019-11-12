غياب السليطي والشعلالي وكشريدة عن مباراة تونس ضد ليبيا بتصفيات أمم أفريقيا 2021

استبعد المدافع وجدي كشريدة وثنائي خط الوسط غيلان الشعلالي ونعيم السليطي من تشكيلة تونس، التي تستعد لمواجهة جارتها ليبيا في افتتاح منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021، يوم الجمعة المقبل.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء: ”بعد استكمال كل الفحوص الطبية تأكد غياب نعيم السليطي لاعب وسط الاتفاق السعودي ووجدي كشريدة ظهير أيمن النجم الساحلي وغيلان الشعلالي بسبب الإصابة“.

وأضاف الاتحاد التونسي أن منذر الكبير مدرب تونس استدعى ياسين الشماخي مهاجم الأفريقي للانضمام إلى تشكيلة الفريق.

وتستضيف تونس جارتها ليبيا، يوم الجمعة المقبل، قبل أن تنتقل لمواجهة غينيا الاستوائية بعدها بأربعة أيام ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضًا تنزانيا.

وسبق لتونس التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 19 مرة، لكنها توجت باللقب مرة واحدة عندما استضافت البطولة على أرضها في 2004.