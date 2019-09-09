اختبار قوي لمنتخب تونس ضد كوت ديفوار قبل انطلاق مشوار تصفيات أمم أفريقيا 2021

يخوض منتخب تونس بقيادة مدربه الجديد منذر الكبير اختبارًا جديدًا استعدادًا لبداية مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021، عندما يواجه كوت ديفوار وديًّا، غدًا الثلاثاء، في فرنسا.

وفي أول اختبار لتونس مع الكبير فازت على أرضها 1-صفر على موريتانيا بهدف سجله عمر العيوني الوافد الجديد على تشكيلة الفريق قبل ثلاثة أيام.

ويعكف مدرب تونس الجديد حاليًّا على بناء فريق يلعب بأسلوب جميل يجمع بين الأداء الجماعي والفاعلية بعد الانتقادات التي طالته في نهائيات كأس أمم أفريقيا بمصر.

وتولى الكبير مسؤولية تدريب تونس قبل نحو أسبوعين خلفًا للفرنسي آلان جيريس الذي أقيل من منصبه بسبب تواضع مستوى الفريق في نهائيات كأس أمم أفريقيا رغم احتلاله المركز الرابع لأول مرة منذ 15 عامًا.

وضم الكبير العديد من الوجوه الجديدة باستدعاء حمزة رافيا لاعب يوفنتوس الإيطالي والعيوني لاعب بودو جليمت من النرويج وجيريمي دودزياك، لاعب هامبورغ الألماني.

ويأمل الكبير أن يزيد الوافدون الجدد حدة المنافسة بين اللاعبين على دخول التشكيلة الأساسية لتطوير مستوى الفريق في سعيه للظهور بشكل جيد في المنافسات المقبلة.

وتستعد تونس لبداية مشوارها في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021 إذ تنافس ضمن المجموعة العاشرة بجانب ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.