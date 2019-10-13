رسميًا.. لاعبو نادي اتحاد العاصمة الجزائري يجمدون نشاطهم الرياضي (صورة)

أعلن لاعبو نادي اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الأحد، تجميد نشاطه الرياضي.

وقال النادي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”تعلن إدارة اتحاد العاصمة، عن اتخاذ لاعبي الفريق قرارًا بتجميد كل أنشطتهم في النادي، سواء التدريبات أو المشاركة في المنافسات الرسمية، وهو القرار الذي تم إشعار الإدارة به، وهذا إلى حين تسوية الوضعية العامة للنادي“.

وأضاف اتحاد العاصمة: ”إن قرار اللاعبين بتوقيف نشاطهم، يأتي بعد فشل النادي في تشريف التزاماته المالية، للأسباب التي يعلمها العام والخاص“.

وواصل: ”جدير بالذكر، أن الحساب البنكي للشركة الرياضية ذات الأسهم اتحاد العاصمة، لا يزال مجمّدًا، على الرغم من قيام الإدارة بمراسلة السلطات القضائية، كما أن عملية بيع أسهم شركة ”ETRHB“ إلى ”الحياة بيتروليوم“ لا تزال معطلة لأسباب تتجاوز صلاحيات إدارة النادي“.

واختتم: ”في ظل هذه الوضعية الحرجة، تطلب إدارة اتحاد العاصمة من عائلة النادي الوقوف والتجنّد في هذا الوقت العصيب، سواء بالمساعدة المادية، أو إيجاد حلول من شأنها أن تخرج الفريق من النفق الذي تتواجد فيه، مرحّبة بكل من يرغب في المساعدة بأي طريقة كانت“.

وقاطع فريق اتحاد العاصمة مباراته أمام مولودية الجزائر في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، اليوم السبت.

وحضر إلى ملعب 5 يوليو فريق وجماهير المولودية وطاقم التحكيم الذي التزم بالإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات قبل إلغاء المباراة.

وطالب اتحاد العاصمة حامل اللقب بتأجيل المباراة؛ نظرًا لوجود ستة من لاعبيه مع الفرق الوطنية (5 مع المنتخب الجزائري العسكري بجانب مؤيد اللافي مع ليبيا)، وهو ما قوبل بالرفض من رابطة الدوري برئاسة عبدالكريم مدوار.

ويملك اتحاد العاصمة 7 نقاط من 4 مباريات في المركز الثالث عشر على لائحة ترتيب الدوري الجزائري، علمًا أنه حقق اللقب 8 مرات.