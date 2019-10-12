اتحاد العاصمة يقاطع مباراة قمة أمام مولودية الجزائر (فيديو)

قاطع فريق اتحاد العاصمة مباراته المرتقبة أمام مولودية الجزائر في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم اليوم السبت.

وحضر إلى ملعب 5 يوليو فريق وجماهير المولودية وطاقم التحكيم الذي التزم بالإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات قبل إلغاء المباراة.

وطالب اتحاد العاصمة حامل اللقب بتأجيل المباراة نظرا لوجود ستة من لاعبيه مع الفرق الوطنية (خمسة مع المنتخب الجزائري العسكري بجانب مؤيد اللافي مع ليبيا) وهو ما قوبل بالرفض من رابطة الدوري برئاسة عبد الكريم مدوار.

وتمسك اتحاد العاصمة، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة 4-صفر أمام مولودية وهران الأسبوع الماضي، بموقفه الرافض للعب مباراة بهذه الأهمية في فترة التوقف الدولية.

وشارك لاعبو اتحاد العاصمة في حصة تدريبية عادية في ملعب عمر حمادي بدلا من مواجهة المولودية.

وستفصل لجنة الانضباط في الاتحاد الجزائري في هذه القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحصد اتحاد العاصمة سبع نقاط من أربع مباريات ويقبع بالمركز 13 بين 16 فريقا بالمسابقة لكن تفصله أربع نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى اليوم، فاز شباب بلوزداد على ضيفه اتحاد بسكرة 3-2.

وافتتح بشو يوسف التسجيل لبلوزداد بعد أربع دقائق من البداية قبل أن يضيف زميله حمزة بلحول الهدف الثاني قرب نهاية الشوط الأول بركلة جزاء.

وعاد اتحاد بسكرة للمباراة عندما قلص الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر ركلة جزاء أيضا نفذها عادل لخضاري بنجاح.

ونجح أسامة بن قويدر في إدراك التعادل في الدقيقة 61 قبل أن يسجل بلحول هدفه الشخصي الثاني ويخطف الفوز في الدقيقة 82.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 14 نقطة من ست مباريات في الصدارة بينما تجمد رصيد بسكرة عند تسع نقاط من سبع مباريات في المركز السابع.

وحقق أولمبي الشلف انتصاره الأول في البطولة بفوزه 1-صفر على ضيفه شبيبة القبائل بفضل هدف من عبد الوهاب جاهل ليرفع رصيده إلى أربع نقاط من ست مباريات في المركز قبل الأخير مقابل عشر نقاط لمنافسه صاحب المركز الخامس.

وفي أخر مباريات اليوم فاز شبيبة الساورة 1-صفر على ضيفه نادي بارادو ليرفع رصيده إلى عشر نقاط من خمس مباريات في المركز الرابع بينما ظل بارادو في ذيل الترتيب بأربع نقاط من ست مباريات.