النادي الأهلي المصري يتوصل لاتفاق نهائي مع مولودية الجزائر لضم المالي ”أليو ديانج“

نجح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، في حسم صفقة التعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط نادي مولودية الجزائر، لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف رئيس نادي مولودية الجزائر عن التوصل لاتفاق مع الأهلي، على انتقال ديانج لصفوف القلعة الحمراء، في صفقة ستكون الأغلى في تاريخ الأندية الجزائرية.

وقال عمر غريب رئيس نادي مولودية في تصريحات لموقع جماهير الأهلي: ”الصفقة ستكون هي الأكبر في تاريخ أندية الجزائر، وسيتم كشف جميع التفاصيل خلال الساعات المقبلة“.

وأضاف: ”اللاعب إضافة قوية جدًا لخط وسط الأهلي وسيكون من أهم الصفقات للفريق المصري خلال السنوات الأخيرة ـ كما أن الصفقة مربحة ماليًا لنا بشكل كبير“.

وكانت قناة النهار الجزائرية قد أكدت أن ديانج رفض المشاركة في تدريبات مولودية الجزائر، من أجل الضغط على إدارة ناديه للمساح له بالاحتراف في صفوف الأهلي.

وكان نادي الترجي الرياضي التونسي يرغب في التعاقد مع ديانج لتدعيم خط وسط الفريق، لكن اللاعب فضل الانتقال لصفوف النادي الأهلي.